Вся покрыта мелкими волосками: редкое растение нашли в одной из областей Украины

Редкая степная красавица имеет желтые цветочки

В Черкасской области обнаружили редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. Эта находка стала настоящим событием для ботаников и экологов региона, ведь растение встречается довольно редко.

Этим растением стал астрагал шерстистоцветковый. Он имеет такое название из-за волосков, которыми покрыт цветок, как объяснили в публикации "Жить в Черкассах" на Facebook.

Что это за растение

Астрагал шерстистоцветковый принадлежит к семейству бобовых и обычно растет в степных зонах. Его естественная среда обитания — открытые солнечные участки с сухой почвой. Именно такие условия Черкасской области позволяют ему успешно расти.

Астрагал шерстистоцветковый

Особенность растения заключается во внешнем виде: все части цветка покрыты мелкими волосками, что и дало название — "шерстистоцветковый". Цветы имеют нежный желтый оттенок, стебли прямые и плотные, а листья продолговатые и светло-зеленые. Растение обычно достигает высоты около 30-50 см и расцветает летом.

Ботаники отмечают важность сохранения астрагала шерстистоцветкового и других редких видов степных растений.

