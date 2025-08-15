Всем бы такую рыбалку: женщина вытащила из воды монстра на 15 килограммов за 5 минут

Рыба имеет яркий оранжевый цвет тела

Рыбалка и дальше становится популярным увлечением среди людей. На этот раз на крючок женщины попалась рыба, которая очень похожа на морского окуня.

Речь идет о ред снэппере или кампечинском луциане — тропической морской рыбе из семейства снипперовых, которая водится в океанах по всему миру: в Атлантическом, Индийском и Тихом. На видео пользователя ТикТок "willandmaryoutdoors" можно увидеть этого красавца во весь рост.

Если почитать комментарии, то окажется, что борьба с этой рыбой, по словам женщины, длилась недолго – всего 5 минут. А весил кампечинский луциан около 15 килограммов.

Что это за рыба

Ред снеппер отличается эффектным внешним видом: овальное удлиненное тело ярко-красно-оранжевого цвета, большие глаза и четко очерченные плавники. На спине проходит ряд темных полосок, что придает рыбе особый шарм. Взрослые особи могут достигать более 70 см в длину.

Человек, держащий ред снеппера

Эта рыба любит коралловые рифы, глубокие лагуны и скалистые подводные участки, где легко прятаться от хищников и искать пищу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак поймал настоящее сокровище и похвастался этим трофеем.