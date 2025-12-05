На Харьковщине и не только: когда украинцам ожидать снега

До снега осталось несколько дней

Во вторник, 9 декабря, в части Украины ожидается снегопад. Он придет с северо-востока и, судя по положительной температуре воздуха, надолго не задержится.

Об этом свидетельствуют метеорологические ресурсы. Хотя информация разнится, снежинки точно увидят в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Так, Украинский гидрометцентр прогнозирует, что осадки в этот день накроют большую часть страны. Сухая погода ожидается лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В западных регионах ожидается дождь, а в центре, на севере и востоке – мокрый снег с дождем.

Стоит отметить, что даже в тех местах, где пройдет снег, ртутные столбики практически не будут опускаться ниже нуля, а значит зимней сказки не получится – только грязь.

В западной и южной частях Украины температура будет достигать +7…+9 градусов. На остальной территории термометры в течение суток покажут от 0 до +5, и только на Полтавщине и Днепропетровщине ночью будет до -1 градуса.

Прогноз погоды на 9 декабря 2025. Укргидрометцентр

По данным погодного радара VentuSky, осадков будет гораздо меньше. Дожди в этот день обещают в западной части страны, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, части Сумской, Харьковской и Луганской областей. Однако в четырех последних также прогнозируют снегопады.

Прогноз погоды на 9 декабря 2025

Напомним, в ближайшие десять дней погода в Киеве преподнесет сюрпризы. Мокрый снег и дожди разной интенсивности будут сменяться солнечными прояснениями, и легкими заморозками.

Также мы сообщали, что Харьков уже в ближайшее время будет встречать первый снег. Несмотря на приход календарной зимы, погода в Украине больше похожа на осеннюю и многие украинцы заждались зимней сказки.