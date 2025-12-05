Россияне быстро находят выгоду и … Федоренко о том, к чему приведут разговоры о "конце войны"

В России слухи о скором завершении войны вызывают противоположную реакцию

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что разговоры о "конце войны в 2026 году" опасны, поскольку до мира еще далеко. В то же время уменьшается количество донатов, а украинцы не хотят идти в ВСУ.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" Юрий "Ахиллес" Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", депутат Киевского городского совета и советник парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

Относительно разговоров о возможном окончании войны в 2026 году, о чем, в частности, говорил член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, Федоренко напоминает, что Украина не потеряла возможности обороны, а Россия — наступления, поэтому и о мире говорить рано.

Вместе с тем подобные разговоры приводят к тому, что количество донатов уменьшается, а производители едва ли не готовятся переводить производства на рельсы мирной жизни. Однако главное – это нарушает баланс сил, ведь в России слухи о завершении войны вызывают полярную реакцию: у нас происходит провал, у них происходит бум.

"Ахиллес" отмечает, что военнослужащие, которые планировали пойти по пути рекрутинга на мобилизацию, думают: зачем я буду мобилизоваться, сейчас еще пару месяцев посижу дома и на том все закончится.

"Солдат, который находится в блиндаже, в окопе, в траншее, который должен идти на штурм. Каково его настроение, если он понимает, что война может завтра закончиться? Конечно, негативное", — объясняет Федоренко.

Русский мужик в это время бежит в военкоматы и подписывает контракт в надежде получить 7, 10, 12, 15 000 долларов за мобилизацию, чтобы закрыть кредиты. Причина понятна: если закончатся боевые действия, он не поедет в Украину, не будет воевать. А деньги останутся у него.

"Мы должны готовиться к историческому долгому противостоянию, конфликту с разной интенсивностью линии боевого столкновения", — отмечает командир полка. Надеяться на чудо не стоит.

По мнению, Федоренко, если мы будем готовы к этим вызовам физически, морально, духовно, финансово, производственно, технологически, тогда мы сможем сохранить украинскую государственность и выстоять.

