Не всегда была Софийской: как еще называлась одна из старейших площадей Киева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Советская власть пыталась стереть память о Софии Киевской
Софийская площадь в Киеве – это гораздо больше, чем просто туристическая локация с хорошими фото. Каждый камень мостовой здесь помнит битвы с кочевниками, триумфальный въезд гетмана Хмельницкого, советские попытки переписать историю и рождение независимой Украины.
Это место, где встречаются эпохи: древнерусский Киев Ярослава Мудрого, имперские амбиции, советская идеология и современная украинская идентичность.
Как все началось
История площади начинается с драматической битвы 1036 года. Именно здесь, у старых городских стен, Ярослав Мудрый разгромил печенегов – кочевой народ, на протяжении десятилетий терроризировавший киевские земли. В знак победы князь построил Софийский собор, который и дал название площади на века.
Пространство перед храмом быстро стало сердцем города. Сюда сходились торговцы из дальних краев, священники, ремесленники и киевская знать. Здесь решались дела, определявшие судьбу не только Киева, но и всей Руси.
К XV веку Софийская площадь окончательно превратилась в главную городскую арену. Здесь устраивали торжественные молебны, народные собрания и шумные ярмарки. Именно этот образ – "старый Киев" с его многолюдностью и духом эпохи – сегодня так любят воспроизводить на гравюрах и в туристических путеводителях.
Как Софию "перекрестили" в Красную
После установления советской власти в Киеве большевики решили переписать историю города вместе с его названиями. В 1921 году Софийская площадь официально была переименована в Площадь Красных героев Перекопа – в честь победы Красной армии над войсками генерала Врангеля под Перекопом в 1920 году.
Для нового режима это был идеальный символ: вместо духовного центра у древнего храма – "красный" мемориал революционной победы. Старый мир должен был уйти в небытие вместе со своими названиями.
В годы Второй мировой войны и немецкой оккупации площадь пережила бомбардировки, военные парады разных армий и смены флагов. Но вне зависимости от того, кто стоял у власти, она продолжала быть сценой для "большой истории".
Второе переименование: площадь Богдана Хмельницкого
После изгнания нацистов в 1944 году советские власти не спешили возвращать историческое название. Площадь переименовали в площадь Богдана Хмельницкого – ссылаясь на монумент гетмана, установленный здесь еще в 1888 году. Это название просуществовало почти полвека.
Возвращение исторического названия
И только в 1993 году, два года спустя после провозглашения независимости Украины, Софийская площадь официально вновь стала Софийской, завершив долгую историю политических "ребрендингов".
Это изменение было не просто формальностью, а мощным символическим жестом. Украина возвращала себе свою историю – глубже империи и идеологии. Теперь в самом названии площади закодирован важный месседж: над всеми политическими режимами стоят София Киевская, давняя история и украинская преемственность времени.
От средневековья к настоящему
В XIX веке Софийская площадь активно модернизировалась: появились трамвайные линии, фонтан, транспортные маршруты, связывавшие ее с другими районами городка. В советский период она постепенно теряла роль главной политической арены, уступая будущему Майдану Незалежности.
Сегодня Софийская площадь – это пространство для символических событий. Здесь проводят большие богослужения, рождественские ярмарки, общественные акции.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самой короткой улице Киева. Здесь нет ни одного дерева, всего три дома до сих пор жива жуткая легенда.