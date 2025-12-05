Не всегда была Софийской: как еще называлась одна из старейших площадей Киева

Советская власть пыталась стереть память о Софии Киевской

Софийская площадь в Киеве – это гораздо больше, чем просто туристическая локация с хорошими фото. Каждый камень мостовой здесь помнит битвы с кочевниками, триумфальный въезд гетмана Хмельницкого, советские попытки переписать историю и рождение независимой Украины.

Это место, где встречаются эпохи: древнерусский Киев Ярослава Мудрого, имперские амбиции, советская идеология и современная украинская идентичность.

Как все началось

История площади начинается с драматической битвы 1036 года. Именно здесь, у старых городских стен, Ярослав Мудрый разгромил печенегов – кочевой народ, на протяжении десятилетий терроризировавший киевские земли. В знак победы князь построил Софийский собор, который и дал название площади на века.

Пространство перед храмом быстро стало сердцем города. Сюда сходились торговцы из дальних краев, священники, ремесленники и киевская знать. Здесь решались дела, определявшие судьбу не только Киева, но и всей Руси.

К XV веку Софийская площадь окончательно превратилась в главную городскую арену. Здесь устраивали торжественные молебны, народные собрания и шумные ярмарки. Именно этот образ – "старый Киев" с его многолюдностью и духом эпохи – сегодня так любят воспроизводить на гравюрах и в туристических путеводителях.

Софийская площадь в начале ХХ века

Как Софию "перекрестили" в Красную

После установления советской власти в Киеве большевики решили переписать историю города вместе с его названиями. В 1921 году Софийская площадь официально была переименована в Площадь Красных героев Перекопа – в честь победы Красной армии над войсками генерала Врангеля под Перекопом в 1920 году.

Протокол о переименовании площади

Для нового режима это был идеальный символ: вместо духовного центра у древнего храма – "красный" мемориал революционной победы. Старый мир должен был уйти в небытие вместе со своими названиями.

В годы Второй мировой войны и немецкой оккупации площадь пережила бомбардировки, военные парады разных армий и смены флагов. Но вне зависимости от того, кто стоял у власти, она продолжала быть сценой для "большой истории".

Второе переименование: площадь Богдана Хмельницкого

После изгнания нацистов в 1944 году советские власти не спешили возвращать историческое название. Площадь переименовали в площадь Богдана Хмельницкого – ссылаясь на монумент гетмана, установленный здесь еще в 1888 году. Это название просуществовало почти полвека.

Площадь Богдана Хмельницкого (Софийская) в 1957 году

Возвращение исторического названия

И только в 1993 году, два года спустя после провозглашения независимости Украины, Софийская площадь официально вновь стала Софийской, завершив долгую историю политических "ребрендингов".

Выписка из постановления о переименовании площади Богдана Хмельницкого

Это изменение было не просто формальностью, а мощным символическим жестом. Украина возвращала себе свою историю – глубже империи и идеологии. Теперь в самом названии площади закодирован важный месседж: над всеми политическими режимами стоят София Киевская, давняя история и украинская преемственность времени.

От средневековья к настоящему

В XIX веке Софийская площадь активно модернизировалась: появились трамвайные линии, фонтан, транспортные маршруты, связывавшие ее с другими районами городка. В советский период она постепенно теряла роль главной политической арены, уступая будущему Майдану Незалежности.

Софийская площадь, современный вид

Сегодня Софийская площадь – это пространство для символических событий. Здесь проводят большие богослужения, рождественские ярмарки, общественные акции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой короткой улице Киева. Здесь нет ни одного дерева, всего три дома до сих пор жива жуткая легенда.