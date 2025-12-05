Ермак готовится к побегу за границу? Экс-руководителя ОП видели в офисе внешней разведки — СМИ

Чиновник пробыл там почти час

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы приезжал в центральный офис Службы внешней разведки (СВРУ) в пятницу, 5 декабря, вечером. Он приехал, по данным СМИ, на бронированном Mercedes S-классе.

Что нужно знать:

СМИ утверждают, что Ермак приехал в офис Службы разведки в 17:00

Бывший глава ОП якобы пробыл там почти час

Официально эту информацию не подтверждают, но есть несколько предположений относительно цели визита

Как пишет ZN.UA, ссылаясь на источники, вечером 5 декабря черный бронированный Mercedes приехал в офис Службы внешней разведки. На нем якобы прибыл Ермак, пробывший в офисе 45 мин.

После отъезда чиновника председатель СВРУ Олег Иващенко якобы вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия. Источник говорит, что Иващенко считают "стопроцентным человеком Ермака". Поэтому собеседники полагают, что именно ему бывший глава ОП будет обязан новым назначениям.

Олег Иващенко

По словам источников, более вероятно документы прикрытия якобы готовятся для возможного пересечения границы. Такое мнение возникло на фоне данных правоохранительных органов. Так как там убеждены, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которые будут касаться роли Андрея Ермака, а также подозрение.

Заметим, что официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Однако напомним, что Ермака уволили с должности главы ОП именно после обысков НАБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может стать новым руководителем Офиса и к кому больше тяготеет президент Владимир Зеленский.