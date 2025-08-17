Вы это не замечаете, а магазин приумножает свою прибыль: где они хитрят

Это может произойти в любом магазине

Ежедневные покупки кажутся простыми и обыденными, но даже в этот период магазины могут обмануть покупателей разными способами. Одним из таковых может быть мелкая сдача.

Во многих магазинах возникает ситуация, когда нет мелких монет — например, 5 копеек. На кассе могут сказать, что они отдадут их позже, если это местный киоск или маленький магазин, ведь, вероятно, знают, что в следующий раз вы даже не вспомните о долге, как объясняет "Телеграф".

Еще одна распространенная стратегия — ценники с суммами вроде 0,99, 0,97 или 0,95 гривны. На самом деле такая практика позволяет магазину получить дополнительную прибыль благодаря округлению в пользу заведения.

Поэтому клиентам кажется, что 2-5 копеек никак не повлияет на ситуацию. Но если посчитать, сколько "мелочи" оставляет каждый покупатель за месяц или год, и умножить на сотни посетителей ежедневно, сумма получается существенная.

Что делать, чтобы вас не обманули

Чтобы не терять собственные деньги, следует рассчитываться с точностью до копейки. Альтернативный вариант – оплачивать покупки банковской картой.

