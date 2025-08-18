Гороскоп на 19 августа: признание в любви у Стрельцов, знаки свыше у Рыб

В этот день на поверхность всплывут старые ошибки

В 2025 году многим знакам Зодиака откроются пути к успеху и процветанию. А пока "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 19 августа, чтобы вы были готовы к сюрпризам этого вторника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра могут напомнить о себе старые ошибки. Не надейтесь, что все решится само собой — важно довести начатое до конца. Свободное время лучше посвятить близким: второй половинке, друзьям или родным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Пассивность в этот вторник может стать причиной упущенных шансов. Проявляйте инициативу — это поможет не только в продвижении по карьерной лестнице, но и в укреплении романтических отношений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Появится возможность реализовать давно задуманные планы, а результат превзойдет ожидания даже самых скептически настроенных людей. Прислушивайтесь к себе и своим идеям — многие из них получится воплотить совсем скоро.

Рак (22 июня — 22 июля)

На работе возможны некоторые трудности, зато в любви будет удача. Не растрачивайте энергию на споры — лучше направить усилия на действительно полезные задачи. Открытость поможет укрепить доверие и взаимопонимание в отношениях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не поддавайтесь лени. Это идеальное время для преодоления преград и закрепления успехов. Пассивность может обернуться потерями, в том числе и на личном фронте. Избегайте конфликтов и недопониманий в семье.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если у вас есть планы, особенно в сфере личной жизни, — не откладывайте. День располагает к удаче, тонкому чутью и уверенным действиям. А вот эксперименты в непривычных форматах завтра лучше отложить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стесняйтесь просить совета — окружающие могут оказаться мудрыми союзниками. В этот день не сидите без дела: активности будут поддержаны Вселенной. Главное — не забывайте о коротких паузах для восстановления сил.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Особенно благоприятное время для духовных практик и самопознания. Энергия этого вторника поможет добиться значимых результатов, если вы настроитесь на внутреннюю гармонию и интуицию. Даже если эзотерика вам неблизка, прислушайтесь к тем силам или людям, которым доверяете.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Серьезных финансовых успехов, скорее всего, не будет, поэтому лучше сосредоточиться на романтических делах. День благоприятен для свиданий, знакомств и признаний в любви. Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не реагировать на провокации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не исключено, что именно завтра в вашей жизни начнется новый этап, наполненный значимыми событиями и яркими эмоциями. Возможны серьезные изменения в любовной сфере, финансах, бизнесе или работе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удача будет сопровождать Водолеев в течение дня, но не рассчитывайте на ее бесконечность — важно сохранять чувство меры. К крупным покупкам лучше прибегать только при необходимости. Новые знакомства вечером окажутся особенно полезными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра у Рыб будет шанс попасть в поток и поймать нестандартные, удачные идеи. Подсказками могут стать знаки свыше: любое необычное событие, неожиданный звонок или найденная вещь способны направить мысли в нужное русло.