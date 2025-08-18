Гороскоп на 19 серпня: освідчення в коханні у Стрільців, знаки згори у Риб

Цього дня на поверхню спливуть старі помилки

У 2025 році багатьом знакам Зодіаку відкриються шляхи до успіху та процвітання. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 19 серпня, щоб ви були готові до сюрпризів цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра можуть нагадати про себе старі помилки. Не сподівайтеся, що все вирішиться само собою — важливо довести розпочате до кінця. Вільний час краще присвятити близьким: другій половинці, друзям чи рідним.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Пасивність цього вівторка може стати причиною втрачених шансів. Проявляйте ініціативу — це допоможе не лише у просуванні кар’єрними сходами, а й у зміцненні романтичних стосунків.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З’явиться можливість реалізувати давно задумані плани, а результат перевершить очікування навіть найскептичніших людей. Прислухайтеся до себе та своїх ідей — багато з них вдасться втілити зовсім скоро.

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі можливі деякі труднощі, зате у коханні буде удача. Не витрачайте енергію на суперечки — краще спрямувати зусилля на справді корисні завдання. Відкритість допоможе зміцнити довіру та взаєморозуміння у стосунках.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не піддавайтеся лінощам. Це ідеальний час для подолання перешкод та закріплення успіхів. Пасивність може призвести до втрат, у тому числі й на особистому фронті. Уникайте конфліктів та непорозумінь у сім’ї.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо у вас є плани, особливо у сфері особистого життя, не відкладайте. День сприяє удачі, тонкому чуттю і впевненим діям. А ось експерименти у незвичних форматах завтра краще відкласти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не соромтеся просити поради — оточуючі можуть виявитися мудрими союзниками. Цього дня не сидіть без діла: активності будуть підтримані Всесвітом. Головне — не забувайте про короткі паузи для відновлення сил.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Особливо сприятливий час для духовних практик та самопізнання. Енергія цього вівторка допоможе досягти значних результатів, якщо ви налаштуєтеся на внутрішню гармонію та інтуїцію. Навіть якщо езотерика вам неблизька, прислухайтеся до тих сил чи людей, яким довіряєте.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Серйозних фінансових успіхів, швидше за все, не буде, тож краще зосередитися на романтичних справах. День сприятливий для побачень, знайомств та освідчень у коханні. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі та не реагувати на провокації.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не виключено, що саме завтра у вашому житті розпочнеться новий етап, наповнений значними подіями та яскравими емоціями. Можливі серйозні зміни у любовній сфері, фінансах, бізнесі чи роботі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Успіх супроводжуватиме Водоліїв протягом дня, але не розраховуйте на її нескінченність — важливо зберігати почуття міри. До великих покупок краще вдаватися лише за необхідності. Нові знайомства ввечері виявляться особливо корисними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра у Риб буде шанс потрапити у потік і спіймати нестандартні, вдалі ідеї. Підказками можуть стати знаки згори: будь-яка незвичайна подія, несподіваний дзвінок або знайдена річ здатні спрямувати думки в потрібне русло.