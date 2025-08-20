Всегда выбираете на рынке самое красивое? Почему не нужно покупать идеальные фрукты и овощи
Конечно, не каждый "идеальный" плод опасен, но осведомленность поможет сделать правильный выбор
В Украине продолжается сезон фруктов и овощей. Их выращивают самостоятельно, покупают ли в магазинах и на рынках, часто выбирая самые красивые на вид. Однако это ошибочный подход.
"Телеграф" рассказывает, почему самые большие, самые блестящие плоды без изъянов — не всегда лучший выбор. Безупречный внешний вид часто может свидетельствовать о скрытых угрозах.
Чрезмерно большие размеры, отсутствие малейших повреждений и яркий, неестественный цвет – все это может свидетельствовать о чрезмерном использовании химикатов. В частности речь может идти о нитратах, пестицидах и стимуляторах роста.
Нитраты — соли азотной кислоты, содержащиеся в удобрениях, ускоряют рост растений и увеличивают урожайность. Однако их избыток не усваивается растением и накапливается в плодах. Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты, нарушающие транспортировку кислорода кровью. Особенно опасно это для детей, беременных, пожилых людей.
Пестициды используют для защиты урожая от вредителей. При неправильном использовании химические вещества могут осаждаться на поверхности и проникать внутрь плода. Кроме того, идеальная, глянцевая кожура яблока или груши может быть результатом обработки специальным воском.
Какие фрукты и овощи лучше не покупать
Слишком большой размер: в природе плоды, как правило, имеют средний размер. Необычно крупные овощи или фрукты могут быть "перекормлены" химикатами.
Идеальный вид: плоды, выращенные без злоупотребления химией, почти всегда имеют мелкие недостатки: небольшие пятнышки, неровности, следы насекомых. "Идеальная" поверхность – повод насторожиться.
Неестественный блеск: Некоторые фрукты и овощи обрабатывают воском для длительного хранения и привлекательного вида. Он может содержать остатки пестицидов.
Водянистый вкус: Идеальные с виду плоды нередко могут иметь водянистый вкус. Из-за ускоренного созревания они просто не успевают набрать достаточное количество сахара и витаминов.
