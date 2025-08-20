Всегда выбираете на рынке самое красивое? Почему не нужно покупать идеальные фрукты и овощи

Конечно, не каждый "идеальный" плод опасен, но осведомленность поможет сделать правильный выбор

В Украине продолжается сезон фруктов и овощей. Их выращивают самостоятельно, покупают ли в магазинах и на рынках, часто выбирая самые красивые на вид. Однако это ошибочный подход.

"Телеграф" рассказывает, почему самые большие, самые блестящие плоды без изъянов — не всегда лучший выбор. Безупречный внешний вид часто может свидетельствовать о скрытых угрозах.

Чрезмерно большие размеры, отсутствие малейших повреждений и яркий, неестественный цвет – все это может свидетельствовать о чрезмерном использовании химикатов. В частности речь может идти о нитратах, пестицидах и стимуляторах роста.

Нитраты — соли азотной кислоты, содержащиеся в удобрениях, ускоряют рост растений и увеличивают урожайность. Однако их избыток не усваивается растением и накапливается в плодах. Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты, нарушающие транспортировку кислорода кровью. Особенно опасно это для детей, беременных, пожилых людей.

Лучше выбирать плоды, которые выглядят естественно, пусть не идеально.

Пестициды используют для защиты урожая от вредителей. При неправильном использовании химические вещества могут осаждаться на поверхности и проникать внутрь плода. Кроме того, идеальная, глянцевая кожура яблока или груши может быть результатом обработки специальным воском.

Какие фрукты и овощи лучше не покупать

Слишком большой размер: в природе плоды, как правило, имеют средний размер. Необычно крупные овощи или фрукты могут быть "перекормлены" химикатами.

Идеальный вид: плоды, выращенные без злоупотребления химией, почти всегда имеют мелкие недостатки: небольшие пятнышки, неровности, следы насекомых. "Идеальная" поверхность – повод насторожиться.

Неестественный блеск: Некоторые фрукты и овощи обрабатывают воском для длительного хранения и привлекательного вида. Он может содержать остатки пестицидов.

Водянистый вкус: Идеальные с виду плоды нередко могут иметь водянистый вкус. Из-за ускоренного созревания они просто не успевают набрать достаточное количество сахара и витаминов.

