Свиньи поправятся за считанные дни: фермер рассказала, что поможет при типичных "зимних" болезнях

Уход за свиньями зимой может превратиться в сложную задачу для неопытных хозяев

Многие украинцы, которые живут в селах или частных усадьбах городов, держат свиней, чтобы иметь дополнительный доход или полностью снабжать себя мясом. Но с наступлением холодов содержание этих животных может превратиться в настоящий вызов.

Изменение условий содержания и питания, а также снижение иммунитета способствуют вспышкам болезней. Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу.

Что нужно знать

Мясо животных, больных рожей, людям есть опасно

Возбудитель болезни сохраняет жизнеспособность в морозы

Отравления свиней вызывают плохой корм или части остатков средства против грызунов

Фермер отметила, что у животных, что она выращивает, было бактериальное заболевание рожа, одним из проявлений которого является пятнистая сыпь на коже. Мясо больных свиней нельзя употреблять в пищу, поскольку существует риск инфицирования человека. Возбудитель болезни достаточно вынослив и не погибает даже при температуре до -15 градусов. Через 4-5 дней после проявления симптомов животное погибает, если не получит необходимое лечение. Лечат свиней, заболевших розой, антибиотиками.

Поросята на прогулке

Также, как отметила фермер, свиньи, которые считаются неприхотливыми животными, могут потреблять практически все, что им дают. Но именно их "всеядность" может привести к отравлению животного. К недомоганию животных могут привести некачественный или испорченный корм, излишки соли в рационе, яд, который "притащили" с собой в свинарник мыши или крысы.

В случае отравления лучше всего будет вызвать ветеринара, который осмотрит животное и назначит антидот. Если же отравление оказалось "легким", как это произошло с "подопечными" фермера, может помочь инъекция глюкозы, применяемая как для лечения интоксикаций, так и для поддержания обессиленного организма.

"Ну, самое быстрое — это глюкозу. Это купили глюкозу, ввели", — поделилась опытом Наталья Черванчук.

