Россияне штурмуют Покровск: станет ли город плацдармом для прорыва на Днепропетровщину

ВСУ ликвидировали Добропольское выступление и "зачистка" продолжается

Российские окупанты пытаются захватить Покровск и Мирноград на Донетчине не для того, чтобы оттуда наступать на Днепропетровщину. У врага другие – более далекоидущие цели на Востоке Украины.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Он объяснил стратегический замысел россиян.

По его мнению, Покровск и Днепропетровщина — не самоцель россиян. Дело в том, что город обеспечивает фланг всей обороны к северу и прикрывает Константиновку, Дружковку и Краматорск. Поэтому россияне штурмуют Роденское, чтобы обойти Покровск с севера и ударить на Доброполье, охватить Константиновку и разрушить нашу организацию войск.

— А дальше пошло: [захватывают] Краматорск на юге, Лиман — на севере, отрезают северный выступ и Путину докладывают, что все классно. Только у них этот план уже полтора года, и что? Пока ничего. Да, ситуация в Покровске, в Мирнограде очень сложная — и для нас, и для противника, — говорит военный эксперт.

По его словам, об этом свидетельствует то, что в попытке продвинуться севернее Покровска россияне бросают оперативные резервы (личный состав, боеприпасы, материальные ресурсы), предназначенные для развития успеха — охвата Константиновки, выхода на Краматорск.

— Сейчас вопрос в том, стоит ли удерживать Мирноград. Потому что, с одной стороны, это — форпост наших войск на Востоке. Если ситуация в Покровске будет ухудшаться, Мирноград действительно может оказаться в окружении. Можно вывести подразделения, обороняющие Мирноград, на рубежи Покровска. С одной стороны, — это продвижение по фронту противника, и как оно повлияет на оборону, сложно сказать. Но с другой — это подкрепление для флангов "юг-север", где самая сложная ситуация для наших защитников, — объясняет руководитель программ безопасности.

Карта Покровска, Мирнограда и Родинского/x.com/Pouletvolant3

Однако он напоминает, что есть бригады и корпуса, которые ликвидировали Добропольский выступ и добивают остатки врага.

— Они продолжают драться. Сырский доложил, что мы Добропольский выступ ликвидировали, но, очевидно, там "зачистка" продолжается. И естественное направление движения этих бригад, корпусов — во фланг "клешни" 51-й армии противника, пытающейся охватить Покровск с севера, — говорит эксперт.

Если наши войска добьются успеха, тогда русские к северу от Покровска (Роденское и дальше) оказываются в окружении. Поэтому все очень сложно и очень тяжело. А он [враг], по-моему, играет не в те ворота, — подытожил Павел Лакийчук.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", как ВСУ под Покровском отрезают врагу "клешню".