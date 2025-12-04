"Квартал 95" закончился? Участники студии создали новую компанию из-за громкого скандала
Директором нового "Квартала" осталась Пикалова
Участники студии "Квартал 95" зарегистрировали новую компанию "Квартал ЮА". Это произошло как раз после громкого скандала об обыске, объявлении в розыск совладельца студии Тимура Миндича.
Что нужно знать:
- Компанию "Квартал ЮА" зарегистрировали 11 ноября, а обыски у Миндича проходили 10 ноября
- Среди основателей нового "Квартала" и Кошевой, и Шефир, и Пикалова
- В студии уже прокомментировали это событие
По данным портала YouControl, 11 ноября появился "Квартал ЮА". Директором нового предприятия указана Ирина Пикалова. Стартовый капитал нового "Квартала" 1 млн грн.
При этом главный бенефициар новой фирмы — Сергей Шефир. Среди основателей Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).
Как передает "Детектор медиа" в "Квартале", уже прокомментировали появление нового предприятия: "В состав его учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет создан именно этой новой компанией".
Этим комментарием компания подтвердила, что на это решение повлияло расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Миндич фигурирует в деле "Мидас", его уже объявили в розыск, ведь он успел выехать за границу за несколько часов до начала обысков.
Отметим, что среди установленных НАБУ участников схемы масштабной коррупции в сфере энергетики есть, в частности, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК" энергетики Игорь Миронюк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный бизнесмен Валерий Горбань мог быть ключом от "шлагбаума" из пленок Миндича.