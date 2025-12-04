"Квартал 95" закончился? Участники студии создали новую компанию из-за громкого скандала

Директором нового "Квартала" осталась Пикалова

Участники студии "Квартал 95" зарегистрировали новую компанию "Квартал ЮА". Это произошло как раз после громкого скандала об обыске, объявлении в розыск совладельца студии Тимура Миндича.

Что нужно знать:

Компанию "Квартал ЮА" зарегистрировали 11 ноября, а обыски у Миндича проходили 10 ноября

Среди основателей нового "Квартала" и Кошевой, и Шефир, и Пикалова

В студии уже прокомментировали это событие

По данным портала YouControl, 11 ноября появился "Квартал ЮА". Директором нового предприятия указана Ирина Пикалова. Стартовый капитал нового "Квартала" 1 млн грн.

При этом главный бенефициар новой фирмы — Сергей Шефир. Среди основателей Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).

Появился Квартал ЮА

Как передает "Детектор медиа" в "Квартале", уже прокомментировали появление нового предприятия: "В состав его учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет создан именно этой новой компанией".

Директор нового Квартала Пикалова

Этим комментарием компания подтвердила, что на это решение повлияло расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Миндич фигурирует в деле "Мидас", его уже объявили в розыск, ведь он успел выехать за границу за несколько часов до начала обысков.

Отметим, что среди установленных НАБУ участников схемы масштабной коррупции в сфере энергетики есть, в частности, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК" энергетики Игорь Миронюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный бизнесмен Валерий Горбань мог быть ключом от "шлагбаума" из пленок Миндича.