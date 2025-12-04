Тайный уголок Подола с "библейской" загадкой: где искать это место и при чем здесь первые люди (фото)

Несколько шагов от трамвайной остановки на Подоле – и вы попадаете в совсем другой Киев.

Есть в Киеве места, которые легко пройти мимо, но невозможно забыть. Один из них – дворик на Межигорской, 24, скрывшийся за привычной для этих улиц аркой.

Здесь нет музейных табличек или экскурсоводов, но есть нечто более важное: живая атмосфера старого города, хранящаяся не в заповедниках, а просто в жилых домах. "Телеграф" расскажет о локации поподробнее.

Подольский квартал с регулярной планировкой

Подол – уникальный район Киева с четкой квартальной структурой, которой нет в Верхнем городе. Такая планировка – следствие катастрофического пожара 1811 года, уничтожившего почти всю деревянную застройку. Отстраивая район, его распланировали заново по "регулярному" принципу: улицы проложили параллельно и перпендикулярно друг другу, создав замкнутые кварталы-дворы. Именно поэтому закрытые подворья на Подоле – не исключение, а характерная черта местности.

Неоренессансный дом с историей

Дом на Межигорской, 24 построили в конце XIX века в стиле неоренессанс. Характерные пропорции, декоративные элементы и продуманная композиция должны были демонстрировать статус владельца. Хотя сегодня здание нуждается в реставрации, фасад и силуэт до сих пор сохраняют следы прежней элегантности. Киевские краеведы называют это здание частью исторической среды, которую следует беречь от разрушения и неудачных современных надстроек.

Вход во дворик и арка с надписью

Надпись "Адам и Ева" над аркой стала не только ориентиром, но и важной частью характера этого двора: он сразу задает полуиронический, "мифологический" тон, словно приглашая зайти в маленький запретный сад посреди Подола. На фото хорошо видно, что буквы выполнены в выразительном ретро-стиле, благодаря чему вывеска выглядит не как случайная реклама, а как элемент локального фольклора, который превратил безымянный двор в узнаваемую киевскую точку с собственным названием.

Скульптуры Адама и Евы

Виноградный потолок и осенняя столовая для птиц.

Когда-то двор внутри квартала был вымощен брусчаткой и украшен цветочными клумбами – настоящий городской сад. Впоследствии брусчатку заасфальтировали, клумбы частично исчезли, но дворик не потерял свой шарм благодаря одной детали – винограду.

Двор летом

Лозы разрослись настолько, что образовали над головой настоящий зеленый потолок. Осенью, когда созревают тяжелые гроздья, сюда прилетают дрозды – птицы облюбовали этот уютный уголок как естественную столовую прямо в сердце мегаполиса.

Локация для фотосессий, а не для туристов

Официально дворик не является достопримечательностью – здесь нет скамеек, информационных табличек или обустроенных зон отдыха. Это живое, обыденное пространство для жильцов дома. Однако он давно стал популярным местом для фотосессий: виноградный потолок, неоренессансный фасад и камерность создают атмосферу почти театральной декорации.

Единственное, что портит картину – припаркованные авто. Потому опытные фотографы советуют приходить сюда утром или в будни, когда есть шанс поймать чистые кадры без машин.

Для тех, кто думает, что знает о Киеве все

Дворик с Адамом и Евой – яркий пример того, как за обычной аркой может скрываться весь мир. Этот дворик – как небольшой подольский лабиринт: через несколько милых арок он переходит в соседние внутренние просторы, постепенно раскрывая целый ряд соединённых между собой дворов. Один из проходов ведет к выходу на улицу Ярославскую.

Так что, зайдя с Межигорской через арку с надписью "Адам и Ева", можно выйти уже совсем в другом месте Подола, словно пройдя по "секретному маршруту" старого квартала. Здесь переплетаются подольская история, архитектура XIX века и живая природа, прорастающая через асфальт.

