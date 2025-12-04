Был ветераном АТО и передал ВСУ собственное авто: что известно о работнике ТЦК, убитом во Львове (фото)
Нападающего задержали, ему грозит ответственность по двум статьям
Во Львове 3 декабря 30-летний мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК. Тот погиб из-за массивной кровопотери. Погибший военный – ветеран Юрий Бондаренко. Ему было 37 лет.
Что нужно знать:
- Нападение произошло вечером во время проверки документов
- Юрий Бондаренко получил смертельное ранение в артерию
- Юрий воевал еще с 2014 года, вернулся на службу после ранения
Юрий служил еще во время антитеррористической операции. У него были ранения, но он не смог стоять в стороне в 2022 году. Главный редактор "Исландии" Сергей Гришин рассказал о нем. Он отметил, что Юрий бесплатно отдал летом 2023 года свой пикап L200 для нужд фронта. Позже, помогал военным финансово.
Но быть не на службе не смог — снова мобилизовался в силы противовоздушной обороны, позже — перевелся в ТЦК. Он также поделился общим фото.
Хорошим человеком, который многим помогал характеризует Юрия и фотограф Косс Казимко: "Несмотря на прошлые ранения и болезни, вернулся в ряды СОУ. В последнее время был в ТЦК. Вчера его убили. Убили при исполнении. Убили не на фронте, а просто посреди города. Львов, тебе должно быть стыдно".
Генпрокуратура сообщила о задержании предполагаемого преступника. Ему грозит обвинение по двум статьям 121 и 350 за умышленное нападение на военного при исполнении обязанностей. Ему 30 лет. Правоохранители изъяли нож.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы все чаще жалуются на действия сотрудников ТЦК. Подтвержденные случаи расследуются.