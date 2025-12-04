В Украине есть село с самым алкогольным названием, и не одно: что там происходит на самом деле

Одно только название вызывает улыбку и порождает стереотипы о бесконечных застольях здесь.

Есть в Украине названия, которые не нуждаются в комментариях. Услышишь – и сразу в голове вырисовывается картинка. Бухалово – именно из таких. Звучит как столица веселья, мекка сельских застолий и рай для тех, кто считает, что "в селе жизнь веселее".

На самом деле за этим громким, почти мемным словом прячутся два обычных украинских села – в Полтавской и Сумской областях, где больше слышно пение петухов, чем звон рюмок. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

История, которую не записали, но все уже придумали

Официальная этимология названия "Бухалово" почти не исследована. Энциклопедии молчат, а это открывает широкий простор для легенд. Одна из версий – от глагола "бу́хать" в значении громкого звука: грохот грома, падение дерева, стук мельницы. Другая – уже современная жаргонная, связанная с употреблением алкоголя.

Легко представить историю о том, как "когда-то здесь так бухали, что долина гудела". Даже если это только местная шутка, а не реальная хроника, название уже сделало свое дело – запомнилось навсегда.

Оба села с красноречивым названием Бухалово до сих пор остаются почти "белыми пятнами" на карте. Сегодня о них есть только сухие регистровые данные, но нет живых историй.

Бухалово: где находится

На Полтавщине Бухалово расположено в Миргородском районе, в составе Краснолукской громады, имеет несколько улиц, почтовый индекс 37313 и передвижное отделение Укрпочты, которое обслуживают из Гадяча. Здесь проживает 172 человека.

Сумское Бухалово входит в Липоводолинскую громаду Роменского района, имеет официальный код в кодификаторе административно-территориальных единиц и лежит на расстоянии около трех десятков километров от Ромен. Население его по последней переписи составляет всего 22 человека.

Бухалово – из тех названий, которые заставляют улыбнуться еще до того, как взглянешь на карту, но за этим смехом скрывается очень выразительная история. Село, которое в воображении горожан легко превращается в "алкогольную столицу" украинской глубинки, на самом деле понемногу исчезает. И алкогольный имидж существует исключительно "в голове", а не в реальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух селах, чьи названия регулярно превращают в мат. Жители сел говорят, что местные к этому точно не причастны.