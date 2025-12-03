Новый хит "Авроры": как сэкономить на адвенте "7 подарков Рождества" и какова его себестоимость (фото)

В магазине показали, какие подарки там могут быть

В украинских соцсетях активно обсуждают новый адвент-календарь, который появился в популярном мультимаркете "Аврора". Его основная цена почти 400 гривен, однако есть условия, при которых сумма уменьшится на 150 гривен.

В адвенте от "Авроры" спрятано шесть косметических средств Joko Blend, а в седьмой ячейке покупателю может попасться либо серебряное украшение, либо сертификат на скидку от ювелирной сети "Золота Країна". Об этом объяснили на основном сайте мультимаркета.

Обычная цена календаря – около 400 гривен. Но его можно приобрести всего за 249 гривен, если докупить товар на 199 гривен или добавить в корзину один из продуктов партнеров акции. Пользователи Threads подтвердили, что это действительно работает.

Что пишут об адвент-календаре "7 подарков Рождества" от "Авроры"

Один из покупателей посчитал, сколько действительно стоят все товары внутри. Вышло 887,1 гривны, то есть выгода при акционной покупке составляет более 630 гривен.

Девушка посчитала цену каждого продукта в отдельности

В акции принимают участие бренды LION, Henkel, Purina и Sila. Для получения скидки достаточно приобрести, например, батончик LION или корм для животных от Purina.

