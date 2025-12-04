Полет в Париж за 1200 грн: лоукостеры готовятся вернуться в Украину

Компании с недорогими полетами видят Украину перспективным рынком

Европейские лоукосты готовы быстро возобновить рейсы в Украину после наступления мира. Речь идет не только о Wizz Air и Ryanair, уже знакомых украинцам. О своей готовности заявила компания EasyJet. Раньше эти самолеты в Украину не летали.

По данным Financial Times, лоукостер считает Украину потенциально прибыльной, а также движение можно восстановить быстро — все зависит от состояния аэропортов, взлетно-посадочных полос и уровня безопасности в терминалах. Однако базироваться в Украине пока не намерены. Интересно, что билеты на самолеты этого лоукостера потенциально могут обойтись украинцам дешевле, чем билеты на поезда в Европу.

"Телеграф" узнал цены на ближайшие месяцы на популярные рейсы из ближайшего в Украину аэропорта компании в Кракове. И хотя на декабрь 2025 года цены уже поднялись, на февраль еще можно купить весьма дешевые билеты. Долететь из Кракова в Амстердам в Нидерландах можно за 1700 грн (30,2 фунта стерлингов), а в Париж (Франция) — за 1200 грн (21,5 фунта стерлингов).

Цены EasyJet Краков-Париж

Цены EasyJet Краков-Амстердам

Аналогично – 1200 грн стоит билет в швейцарский город Женева. Билеты по такой цене доступны на май.

Цены EasyJet Краков-Женева

К примеру, билет на поезд "Ужгород-Братислава" во 2 классе стоит более 2 тысяч гривен.

EasyJet - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Обслуживает более 900 маршрутов в 34 страны и имеет флот более 300 самолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "ВизЭйр" готовы возобновить полеты первыми из Львова и Киева. Польская авиакомпания LOT также намерена возобновить аэродвижение как можно быстрее — говорят, после прекращения огня нужно около 6 недель на подготовку.