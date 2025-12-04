В Киев идет зимняя погода? Когда ждать снега и похолодания

В первой половине декабря погода в Киеве будет мало напоминать настоящую зиму, но мокрого снега также стоит ожидать

В ближайшие десять дней погода в Киеве преподнесёт сюрпризы. Мокрый снег и дожди разной интенсивности будут сменяться солнечными прояснениями, и легкими заморозками.

Когда можно будет оставить зонтик дома, выходя на улицу, рассказывает "Телеграф". По данным метеорологических сервисов, пасмурная погода будет доминировать в столице Украины, но также будут дни, когда солнце сможет рассеять тучи.

Согласно данным сайта Meteofor, в этот период небо в Киеве будет затянуто облаками. С 8 по 12 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов ночью до +8 градусов днем.

Погода в Киеве

Данные сайта Meteo.ua свидетельствуют, что синоптики также прогнозируют пасмурную погоду, с краткосрочными дождями. При этом температура будет колебаться от –1 градусов ночью до +9 градусов днем.

Погода в Киеве

В то же время, на сайте sinoptik.ua осадки в ближайшие 10 дней в Киеве не прогнозируются. Ожидается сухая погода с колебаниями температуры воздуха от –1 градуса ночью до +8 градусов днем.

Погода в Киеве

Согласно информации сайта Wisemeteo в ближайшие дни в Киеве будет солнечная погода, которая сменится похолоданием с 9 декабря. Возможны кратковременные дожди. Показатели температуры воздуха — от -1 градуса ночью, до +8 градусов днем.

Погода в Киеве

Какую погоду прогнозируют синоптики на декабрь

Как рассказал "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич, в первые две декады декабря не стоит ждать настоящую зиму с устойчивыми морозами. Это будет период мягкой и весьма спокойной погоды, с небольшим количеством осадков. Температура воздуха будет стабильно выше нормы.

Игорь Кибальчич Фото из открытых источников

Ранее "Телеграф" писал, что, из-за перемены климата, ледяной дождь стал привычным явлением для Украины.