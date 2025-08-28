Гороскоп на 29 августа: Скорпионов ждут новые эмоции, а Стрельцов – неожиданная встреча

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не перегружать себя излишней работой

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы почувствуете, что мир немного замедлился, чтобы дать вам передышку. Это хороший момент, чтобы внимательнее присмотреться к мелочам в отношениях и работе. Кто-то из близких может неожиданно дать совет, который окажется более ценным, чем вы думаете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ситуация потребует от вас принятия резких решений. Не стоит бояться перемен – небольшие сдвиги в этот день принесут пользу. Можете проявить свое упрямство – это пойдет к лучшему и поможет не упустить редко появляющуюся возможность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша любознательность в этот день будет на высоте. Однако важно не рассеяться на сто дел сразу. Займитесь чем-нибудь одним и только когда закончите, беритесь за другое. В разговорах с друзьями старайтесь быть откровенными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день будет эмоционально насыщенным. Ваше настроение будет часто меняться от раздражения до тепла. Не стоит уходить от чувств — позвольте себе чувствовать все. Семейные дела следует взять на первый план.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вам будет важно говорить правду. Не пытайтесь кого-то обмануть или не договорить что-нибудь — есть риск попасть в неудобную ситуацию. Также, возможно, придется сделать небольшой выбор между карьерой и личной жизнью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы склонны планировать все до деталей, но этот день может нарушить привычный порядок. Не пугайтесь хаоса – именно из него родится новый подход. В финансах будьте внимательны, мелкая ошибка может повлечь за собой излишние затраты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весь день у вас будет желание легкости, но обстоятельства потребуют решительности. Важно держать все в балансе и не браться за несколько дел одновременно. На работе придется отстаивать свое мнение, чтобы обрести авторитет.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра вам придет предложение путешествия или нового сотрудничества. Вам захочется приключений, но важно не забывать о рабочих и рутинных делах. Вечер стоит провести с друзьями и уделить им время – они нуждаются в вашей поддержке.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы часто ставите работу на первое место, но завтра вы должны позаботиться о теле и эмоциях. Смена ритма пойдет на пользу. Неожиданная встреча может оказаться поворотной – присмотритесь повнимательнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет слишком насыщенным: много идей, встреч, событий и людей. Оставайтесь гибкими и старайтесь не перегружать себя. Не игнорируйте мелкие знаки судьбы – прислушивайтесь к своей интуиции.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы будете слишком быстро уставать как физически, так и эмоционально. Поэтому попытайтесь не брать на себя слишком много дел. Вечером позвольте себе отдохнуть и расслабиться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день вы остро почувствуете, кто искренний рядом с вами, а кто играет роль. Не спешите открыто показывать свое раздражение — иногда молчание работает сильнее слов. Хорошее время для глубокого разговора с самим собой.