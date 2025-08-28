Гороскоп на 29 августа: Скорпионов ждут новые эмоции, а Стрельцов – неожиданная встреча
-
-
Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не перегружать себя излишней работой
"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Завтра вы почувствуете, что мир немного замедлился, чтобы дать вам передышку. Это хороший момент, чтобы внимательнее присмотреться к мелочам в отношениях и работе. Кто-то из близких может неожиданно дать совет, который окажется более ценным, чем вы думаете.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Ситуация потребует от вас принятия резких решений. Не стоит бояться перемен – небольшие сдвиги в этот день принесут пользу. Можете проявить свое упрямство – это пойдет к лучшему и поможет не упустить редко появляющуюся возможность.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ваша любознательность в этот день будет на высоте. Однако важно не рассеяться на сто дел сразу. Займитесь чем-нибудь одним и только когда закончите, беритесь за другое. В разговорах с друзьями старайтесь быть откровенными.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день будет эмоционально насыщенным. Ваше настроение будет часто меняться от раздражения до тепла. Не стоит уходить от чувств — позвольте себе чувствовать все. Семейные дела следует взять на первый план.
Лев (23 июля — 23 августа)
Завтра вам будет важно говорить правду. Не пытайтесь кого-то обмануть или не договорить что-нибудь — есть риск попасть в неудобную ситуацию. Также, возможно, придется сделать небольшой выбор между карьерой и личной жизнью.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Вы склонны планировать все до деталей, но этот день может нарушить привычный порядок. Не пугайтесь хаоса – именно из него родится новый подход. В финансах будьте внимательны, мелкая ошибка может повлечь за собой излишние затраты.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весь день у вас будет желание легкости, но обстоятельства потребуют решительности. Важно держать все в балансе и не браться за несколько дел одновременно. На работе придется отстаивать свое мнение, чтобы обрести авторитет.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Завтра вам придет предложение путешествия или нового сотрудничества. Вам захочется приключений, но важно не забывать о рабочих и рутинных делах. Вечер стоит провести с друзьями и уделить им время – они нуждаются в вашей поддержке.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вы часто ставите работу на первое место, но завтра вы должны позаботиться о теле и эмоциях. Смена ритма пойдет на пользу. Неожиданная встреча может оказаться поворотной – присмотритесь повнимательнее.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День будет слишком насыщенным: много идей, встреч, событий и людей. Оставайтесь гибкими и старайтесь не перегружать себя. Не игнорируйте мелкие знаки судьбы – прислушивайтесь к своей интуиции.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Завтра вы будете слишком быстро уставать как физически, так и эмоционально. Поэтому попытайтесь не брать на себя слишком много дел. Вечером позвольте себе отдохнуть и расслабиться.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В этот день вы остро почувствуете, кто искренний рядом с вами, а кто играет роль. Не спешите открыто показывать свое раздражение — иногда молчание работает сильнее слов. Хорошее время для глубокого разговора с самим собой.