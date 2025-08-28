Гороскоп на 29 серпня: Скорпіонів чекають нові емоції, а Стрільців - несподівана зустріч

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не перенавантажувати себе зайвою роботою

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 28 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ви відчуєте, ніби світ трохи сповільнився, щоб дати вам перепочинок. Це гарний момент, щоб уважніше придивитися до дрібниць у стосунках і роботі. Хтось із близьких може несподівано дати пораду, яка виявиться ціннішою, ніж ви думаєте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ситуація вимагатиме від вас прийняття різких рішень. Не варто боятися змін — невеликі зрушення в цей день принесуть користь. Можете проявити свою впертість — це піде на краще і допоможе не пропустити можливість, яка з’являється рідко.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша допитливість в цей день буде на висоті. Однак важливо не розпорошитися на сто справ одразу. Займіться чимось одним і лише коли закінчите, беріться за інше. У розмовах із друзями намагайтеся бути відвертими.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день буде емоційно насиченим. Ваш настрій буде часто змінюватися від роздратування до тепла. Не варто втікати від почуттів — дозвольте собі відчувати усе. Сімейні справи варто взяти на перший план.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра для вас буде важливо говорити правду. Не намагайтеся когось обманути чи не договорити щось — є ризик потрапити у незручну ситуацію. Також, можливо, доведеться зробити маленький вибір між кар’єрою та особистим життям.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви схильні планувати все до деталей, але цей день може порушити звичний порядок. Не лякайтеся хаосу — саме з нього народиться новий підхід. У фінансах будьте уважні, дрібна помилка може потягнути за собою зайві витрати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Увесь день у вас буде бажання легкості, але обставини вимагатимуть рішучості. Важливо тримати все в балансі і не братися за кілька справ одночасно. На роботі доведеться відстоювати свою думку, щоб отримати авторитет.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра до вас прийде пропозиція подорожі або нової співпраці. Вам захочеться пригод, але важливо не забувати про робочі та рутинні справи. Вечір варто провести з друзями і приділити їм час — вони потребують вашої підтримки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви часто ставите роботу на перше місце, але завтра ви повинні подбати про тіло й емоції. Зміна ритму піде на користь. Несподівана зустріч може виявитися поворотною — придивіться уважніше.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День буде надто насиченим: багато ідей, зустрічей, подій і людей. Залишайтеся гнучкими і намагайтеся не перевантажувати себе. Не ігноруйте дрібні знаки долі — прислухайтеся до своєї інтуїції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра ви будете надто швидко втомлюватися як фізично, так і емоційно. Тому спробуйте не брати на себе надто багато справ. Ввечері дозвольте собі відпочити і розслабитися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

В цей день ви гостро відчуєте, хто щирий поруч із вами, а хто грає роль. Не поспішайте відкрито показувати своє роздратування — інколи мовчання працює сильніше за слова. Гарний час для глибокої розмови з самим собою.