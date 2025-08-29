Как будто медузу или звезду выбросило на берег: женщина развеселила сеть необычным способом отдыха (видео)

Видео набрало более 6 миллионов просмотров

На пляжах у моря иногда можно увидеть отдыхающих с очень оригинальными способами релакса. Один из таких случаев недавно попал на видео и сразу вызвал эмоции в соцсети.

На одном из пляжей туристы стали свидетелями, как женщина решила поплавать, но не в море, а в "луже" у моря — она просто легла на край берега, где скапливается вода, и раскинула руки и ноги, как можно увидеть на видео пользователя urgirlcece в ТикТок.

Со стороны выглядело так, будто на пляж выбросило медузу или морскую звезду, как прокомментировали под видео. Течение несло женщину в разные стороны и даже разворачивало, но она, кажется, получала от этого только удовольствие.

Как комментируют ситуацию

Женщина написала, что хочет так же отдохнуть

Другие же писали, что это самый лучший и безопасный вариант отдыха, ибо так точно не будет волн, течения, акул и медуз.

Комментатор написал, что это безопасный вид отдыха

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые отдыхающие решили устроить безопасное и собственное "море" прямо у Черного моря в Одессе. Что сделали родители для своих детей, можно увидеть в видео в одном из местных каналов в Telegram.