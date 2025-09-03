Покупатель может дважды заплатить за товар: как могут обманывать магазины

Надо быть внимательнее

Покупатели иногда даже не задумываются, как могут переплатить за товар или взять один продукт, а заплатить за два. В общем, это можно назвать технической проблемой, но она точно вытащит средства из кошелька.

Такую ошибку может допустить кассир из-за технических сбоев в программном обеспечении или из-за неправильного считывания штрихкода. Однако выгода для магазина очевидна: покупатель заплатит за два товара, а получит только один, как объясняет "Телеграф".

Кассир сканирует товар

Лучше сразу проверять чеки перед выходом из магазина. Если ошибку обнаружили сразу на кассе, обратитесь к администратору. Если же она была замечена позже, лучше обратиться на горячую линию магазина — большинство сетей готовы вернуть переплаченные средства после проверки чека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что магазины могут прибегать и к другим уловкам, чтобы приумножить свою прибыль. Например, это может быть постоянное изменение места товаров, чтобы покупатель как можно дольше оставался между полками и набрал в корзину товаров, которые ему сначала не нужны.