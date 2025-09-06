Можете до конца года остаться без денег и удачи: что строго запрещено делать на Михайлово чудо
Не игнорируйте главных традиций и запретов
В субботу, 6 сентября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, отмечают Чудо архистратига Михаила. В народе этот праздник называют Михайлово чудо. По старому стилю он припадает на 19 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Михайлово чудо — это праздник, когда верующие почитают архангела Михаила. Он считается защитником и руководителем небесного воинства, противостоящим силам зла. В этот день вспоминают, как он чудесным образом уберег монастырь от разрушительной воды, повернув поток в сторону и сохранив святыню.
Что можно делать 6 сентября:
- В этот день верующие молятся Архангелу Михаилу о защите, силе духа и помощи в трудных ситуациях;
- Сегодня полезно совершать добрые дела, помогать ближним и проявлять милосердие;
- Это время для очищения души через молитву и духовные размышления;
- В этот день можно заниматься уборкой и наведением порядка в доме, считалось, что чистота привлекает благополучие.
Что нельзя делать 6 сентября:
- В этот праздник нельзя ссориться, проявлять злость, жадность и зависть, потому что это может привлечь несчастья и трудности;
- Запрещается брать в долг или давать взаймы большие суммы. Считается, что деньги будут "утекать" из кошелька и финансовая удача покинет дом до конца года;
- Нельзя лениться и откладывать дела, потому что бездействие может привести к упущенным возможностям, потере удачи и благополучия;
- Не стоит выбрасывать мусор после захода солнца, в народе говорили, что вместе с ним можно "выбросить" удачу и благополучие.
