Можете до кінця року залишитися без грошей та удачі: що суворо заборонено робити на Михайлове диво
Не ігноруйте головних традицій та заборон
У суботу, 6 вересня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, відзначають Чудо Архистратига Михаїла. У народі це свято називають Михайлове чудо. За старим стилем воно припадає на 19 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Михайлове чудо — це свято, коли віряни шанують архангела Михайла. Він вважається захисником і керівником небесного воїнства, що протистоїть силам зла. У цей день згадують, як він дивом вберіг монастир від руйнівної води, повернувши потік убік і зберігши святиню.
Що можна робити 6 вересня:
- Цього дня віряни моляться Архангелу Михайлу про захист, силу духу та допомогу у важких ситуаціях;
- Сьогодні корисно робити добрі справи, допомагати ближнім і виявляти милосердя;
- Це час для очищення душі через молитву та духовні роздуми;
- Цього дня можна займатися прибиранням та наведенням ладу в будинку, вважалося, що чистота заличає в нього добробут.
Що не можна робити 6 вересня:
- У це свято не можна сваритися, виявляти злість, жадібність та заздрість, бо це може залучити нещастя та труднощі;
- Забороняється брати в борг або позичати великі суми. Вважається, що гроші "витікатимуть" з гаманця і фінансовий успіх залишить вас до кінця року;
- Не можна лінуватися і відкладати справи, тому що бездіяльність може призвести до втрачених можливостей, втрати успіху та добробуту;
- Не варто викидати сміття після заходу сонця, у народі говорили, що разом із ним можна "викинути" удачу.
