Можете до кінця року залишитися без грошей та удачі: що суворо заборонено робити на Михайлове диво

Не ігноруйте головних традицій та заборон

У суботу, 6 вересня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, відзначають Чудо Архистратига Михаїла. У народі це свято називають Михайлове чудо. За старим стилем воно припадає на 19 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Михайлове чудо — це свято, коли віряни шанують архангела Михайла. Він вважається захисником і керівником небесного воїнства, що протистоїть силам зла. У цей день згадують, як він дивом вберіг монастир від руйнівної води, повернувши потік убік і зберігши святиню.

Що можна робити 6 вересня:

Цього дня віряни моляться Архангелу Михайлу про захист, силу духу та допомогу у важких ситуаціях;

Сьогодні корисно робити добрі справи, допомагати ближнім і виявляти милосердя;

Це час для очищення душі через молитву та духовні роздуми;

Цього дня можна займатися прибиранням та наведенням ладу в будинку, вважалося, що чистота заличає в нього добробут.

Що можна і заборонено робити 6 вересня

Що не можна робити 6 вересня:

У це свято не можна сваритися, виявляти злість, жадібність та заздрість, бо це може залучити нещастя та труднощі;

Забороняється брати в борг або позичати великі суми. Вважається, що гроші "витікатимуть" з гаманця і фінансовий успіх залишить вас до кінця року;

Не можна лінуватися і відкладати справи, тому що бездіяльність може призвести до втрачених можливостей, втрати успіху та добробуту;

Не варто викидати сміття після заходу сонця, у народі говорили, що разом із ним можна "викинути" удачу.

