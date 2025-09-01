Рождество Пресвятой Богородицы: когда отмечают по новому стилю, что нельзя делать в этот день

В этом году большой церковный праздник отмечается по новому стилю

Рождество Пресвятой Богородицы или как его называют в народе Вторая Пречистая — большой церковный праздник. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника изменилась.

когда в 2025 году православные и греко-католики отмечают Вторую Пречистую по новому стилю, и какие есть запреты на этот праздник.

Рождество Пресвятой Богородицы — когда отмечают

В 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, с того времени все церковные праздники в Украине сместились на 13 дней. Так, Рождество Пресвятой Богородицы в этом году отмечается 8 сентября, а не 21 сентября, как было раньше.

История праздника

Согласно преданию, родители Пресвятой Девы Марии святой Иоаким и его жена Анна долго не могли зачать ребенка. Они много молились, прося Господа о рождении потомка. Однажды Иоаким отправился в Иерусалим, чтобы там принести Господу свои дары и снова попросить о ребенке. Однако его подаяние не приняли из-за отсутствия у пего детей.

После этого Иоаким и Анна стали еще усерднее молиться. Они призывали к Божьему милосердию, Анна просила у Господа благословения, чтобы стать матерью. И Бог услышал их молитвы — к семье явился архангел Гавриил и принес счастливую новость о том, что они скоро станут родителями девочки. А она в свою очередь приведет в мир ребенка, который станет Мессией.

Что нельзя делать на Вторую Пречистую?

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы принято ходит в храмы на торжественные богослужения, молиться и поклоняться иконам Пречистой. Также есть запреты, которые действуют в этот день:

нельзя заниматься тяжелой физической работой;

запрещено пить, гулять и устраивать пышные торжества;

не допускается делать что-то плохое, желать кому-то зла, завидовать, ссориться.

