Мечта каждой женщины в СССР. В Украине продают уникальные золотые серьги (фото)

Они имеют пробу 583

В советские времена многие вещи были дефицитом и мечтой женщин, особенно это касалось ювелирных украшений. Очень сильно ценились золотые изделия с натуральными камнями. Сейчас такие считаются раритетом, который продают за большие деньги.

Об этом свидетельствует объявление на портале по продаже подержанных вещей. Отмечается, что золотые серьги с бирюзой продают более чем за 13 тысяч.

На фото видно, что это классические серьги с английской застежкой. Они имеют большой камень — бирюза, в зубчатой оправе. Вес одной серьги где-то 1,3 г вместе с камнем. Владелец уверяет, что серьги имеют пробу 583 со звездой.

Как выглядят золотые серьги из СССР

Они довольно хорошо сохранились, не имеют глубоких царапин, но несколько темноватые. Изготовляли такие украшения в СССР с 1970 года. В свое время они были очень популярны, особенно с таким голубым камнем. О них мечтала почти каждая женщина.

Вес золотых сережек из СССР составляет 2.6 г

Стоимость сережек составляет 13 200 грн. Продавец уверяет, что они сделаны из качественного золота и натурального камня. Доступна доставка по наложенному платежу.

Объявления по продаже золотых сережек из СССР

