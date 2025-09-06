Мрія кожної жінки в СРСР. В Україні продають унікальні золоті сережки (фото)

Вони мають пробу 583

У радянські часи чимало речей були дефіцитом і мрією жінок, особливо це стосувалось ювелірних прикрас. Дуже сильно цінувались вироби з золота з натуральним камінням. Зараз такі вважаються раритетом, який продають за чималі гроші.

Про це свідчить оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що золоті сережки з бірюзою продають за понад 13 тисяч.

На фото видно, що це класичні сережки з англійською застібкою. Вони мають чималий камінь — бірюза, у зубчатій оправі. Вага однієї сережки десь 1,3 г разом з каменем. Власник запевняє, що сережки мають пробу 583 з зіркою.

Як виглядають золоті сережки з СРСР

Вони досить непогано збереглись, не мають глибоких подряпин, але дещо темнуваті. Виготовляли такі прикраси у СРСР з 1970 років. Свого часу вони були досить популярні, особливо з таким блакитним каменем. Про них мріяла майже кожна жінка.

Вага золотих сережок з СРСР складає 2.6 г

Вартість сережок становить 13 200 грн. Продавець запевняє, що вони виготовлені з якісного золота та натурального каменю. Доступна доставка за накладеним платежем.

Оголошення з продажу золотих сережок з СРСР

