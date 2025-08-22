Об этих необычных очках мечтал каждый в СССР. За сколько их можно купить
Очки с фотохромной линзой, которые производились в СССР, продают в Украине. Это уникальная модель.
На популярной площадке OLX пользователь выставил на продажу редкие солнцезащитные очки советского производства 80-90-х годов. Особенностью этих очков являются фотохромные линзы типа "хамелеон" – они автоматически темнеют на солнце и светлеют в помещении.
Очки имеют классический дизайн с темной металлической оправой и круглыми линзами. По словам продавца, это настоящее минеральное стекло советского производства.
Расстояние между скобками составляет 13,5 см и подходят для небольшого или среднего лица. Состояние очков новое, хотя на них есть лишь несколько мелких царапин.
В то время такие очки были настоящей роскошью и символом статуса. Фотохромная технология была инновационной, а качественные солнцезащитные очки могли позволить себе далеко не все. Эта модель стоит 1300 гривен, что отражает их коллекционную ценность.
Сегодня подобные винтажные аксессуары приобретают все большую популярность среди любителей ретро-стиля. Хотя современный рынок предлагает гораздо больший выбор солнцезащитных очков разных брендов и стилей.
Это отличный аксессуар для тех, кто ценит уникальные вещи с историей и хочет выделиться оригинальным винтажным стилем.
