Об этих необычных очках мечтал каждый в СССР. За сколько их можно купить

Очки с фотохромной линзой, которые производились в СССР, продают в Украине. Это уникальная модель.

На популярной площадке OLX пользователь выставил на продажу редкие солнцезащитные очки советского производства 80-90-х годов. Особенностью этих очков являются фотохромные линзы типа "хамелеон" – они автоматически темнеют на солнце и светлеют в помещении.

Очки имеют классический дизайн с темной металлической оправой и круглыми линзами. По словам продавца, это настоящее минеральное стекло советского производства.

Расстояние между скобками составляет 13,5 см и подходят для небольшого или среднего лица. Состояние очков новое, хотя на них есть лишь несколько мелких царапин.

В то время такие очки были настоящей роскошью и символом статуса. Фотохромная технология была инновационной, а качественные солнцезащитные очки могли позволить себе далеко не все. Эта модель стоит 1300 гривен, что отражает их коллекционную ценность.

Сегодня подобные винтажные аксессуары приобретают все большую популярность среди любителей ретро-стиля. Хотя современный рынок предлагает гораздо больший выбор солнцезащитных очков разных брендов и стилей.

