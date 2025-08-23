Мечта каждой женщины в СССР. В Украине продают уникальное кольцо с большим камнем

Золото 583 пробы

В советское время существовало немало интересных и уникальных вещей, о которых мечтали все. Не исключением было золотое кольцо с большим белым камнем.

Объявления по продаже такого украшения в Украине уже выложили на портале подержанных вещей. Отмечается, что кольцо с халцедоном продается более чем за 20 000 грн.

Продавец отмечает, что это раритетное украшение со времен СССР. Кольцо золотое, имеет пробу 583 и вставку из камня халцедон. Его размер 21,7х15 мм. Общий вес кольца 6,45 г и размер 19. Стоимость кольца 21 300 грн.

Объявления по продажам

На фото видно, что украшение в довольно неплохом состоянии чистое. Однако местами есть достаточно глубокие царапины на самом золоте и на камне. Возможно, их можно зашлифовать в ювелирной мастерской.

Что известно о камне халцедоне

Халцедон – это микрокристаллическая разновидность кварца. Его часто используют как полудрагоценный камень для изготовления ювелирных изделий. В советские времена довольно часто такие камни вставляли в кольца или серьги.

Для халцедона характерен мягкий блеск и разнообразная цветовая палитра — синий, розовый, голубовато-серый. К тому же есть полосатые разновидности – агат и оникс.

