С бриллиантами и изумрудом: в Украине продают кольцо из СССР по цене нового iPhone
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Продавец указывает, что украшение 583 пробы
На сайте коллекционеров Violity продают золотое кольцо "Бант" с изумрудом и бриллиантами со времен СССР. Его стоимость всего на 100 гривен меньше, чем цена нового iPhone 16.
Продавец указывает, что украшение 583 пробы. Изумруд — 0,5 карат, диаметр — 5 мм Бриллианты — 4 штуки, диаметр 1,5 мм. Вес кольца — 3,9 г, а размер — 19.
Указанная цена за ювелирное изделие — 45 тысяч гривен.
Также по словам автора объявления, реставрация кольца не проводилось. На нем видны следы использования.
Продавец готов отправить ювелирное изделие как по Украине, так и по всему миру. Кроме того, он может передать товар покупателю при личной встрече в Киеве.
Отметим, что вещи на Violity продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость кольца составляет ровно 45 тысяч гривен.
Эта цена, к слову, всего на 100 гривен меньше той, которая сейчас действует на новый iPhone 16 в магазинах. Его продают за 45 100 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают часы, от которых мужчины в СССР фанатели. Продавец просит за винтажный аксессуар 2000 гривен.