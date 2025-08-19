Укр

С бриллиантами и изумрудом: в Украине продают кольцо из СССР по цене нового iPhone

Новость обновлена 19 августа 2025, 16:45
На Violity продают кольцо за несколько десятков тысяч гривен. Фото Коллаж "Телеграфа"

Продавец указывает, что украшение 583 пробы

На сайте коллекционеров Violity продают золотое кольцо "Бант" с изумрудом и бриллиантами со времен СССР. Его стоимость всего на 100 гривен меньше, чем цена нового iPhone 16.

Продавец указывает, что украшение 583 пробы. Изумруд — 0,5 карат, диаметр — 5 мм Бриллианты — 4 штуки, диаметр 1,5 мм. Вес кольца — 3,9 г, а размер — 19.

Указанная цена за ювелирное изделие — 45 тысяч гривен.

Также по словам автора объявления, реставрация кольца не проводилось. На нем видны следы использования.

Продавец готов отправить ювелирное изделие как по Украине, так и по всему миру. Кроме того, он может передать товар покупателю при личной встрече в Киеве.

Отметим, что вещи на Violity продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость кольца составляет ровно 45 тысяч гривен.

Эта цена, к слову, всего на 100 гривен меньше той, которая сейчас действует на новый iPhone 16 в магазинах. Его продают за 45 100 гривен.

