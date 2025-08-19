С бриллиантами и изумрудом: в Украине продают кольцо из СССР по цене нового iPhone

Продавец указывает, что украшение 583 пробы

На сайте коллекционеров Violity продают золотое кольцо "Бант" с изумрудом и бриллиантами со времен СССР. Его стоимость всего на 100 гривен меньше, чем цена нового iPhone 16.

Продавец указывает, что украшение 583 пробы. Изумруд — 0,5 карат, диаметр — 5 мм Бриллианты — 4 штуки, диаметр 1,5 мм. Вес кольца — 3,9 г, а размер — 19.

Указанная цена за ювелирное изделие — 45 тысяч гривен.

Кольцо "Бант" продают на Violity

Кольцо "Бант" продают на Violity

Кольцо "Бант" продают на Violity

Также по словам автора объявления, реставрация кольца не проводилось. На нем видны следы использования.

Кольцо "Бант" продают на Violity

Кольцо "Бант" продают на Violity

Продавец готов отправить ювелирное изделие как по Украине, так и по всему миру. Кроме того, он может передать товар покупателю при личной встрече в Киеве.

Отметим, что вещи на Violity продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость кольца составляет ровно 45 тысяч гривен.

Эта цена, к слову, всего на 100 гривен меньше той, которая сейчас действует на новый iPhone 16 в магазинах. Его продают за 45 100 гривен.

Сколько стоит iPhone 16 в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают часы, от которых мужчины в СССР фанатели. Продавец просит за винтажный аксессуар 2000 гривен.