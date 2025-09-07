Начался бархатный сезон? Отдыхающий рассказал, какая температура воды Черного моря (видео)

Людям комфортно купаться

На популярном пляже в Одессе море радует отдыхающих – температура воды там такая же, как температура воздуха в регионе.

Температура воды на пляже Аркадия в Одессе 7 сентября достигла 23 градусов тепла. Отдыхающий зафиксировал такой показатель с помощью термометра, как можно увидеть на видео в ТикТок. Он добавляет, что температура в этом регионе днем тоже составила +23 градуса.

В комментариях уже активно обсуждают эту тему, называя это началом так называемого "бархатного сезона". Отдыхающие купаются, загорают на пляже и наслаждаются благоприятной погодой в начале осени.

Как комментируют под видео

Напомним, что оптимальной температурой воды для купания считается от +22 до +25 градусов. То есть этот коридор колебаний показателей наилучший для длительного пребывания в воде — риск переохлаждения минимален.

