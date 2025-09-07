Почався оксамитовий сезон? Відпочивальник розповів, яка температура води Чорного моря (відео)

Людям комфортно купатись

На популярному пляжі в Одесі море тішить відпочивальників — температура води там така сама, як температура повітря у регіоні.

Температура води на пляжі Аркадія в Одесі 7 вересня сягнула 23 градусів тепла. Відпочивальник зафіксував такий показник за допомогою термометра, як можна побачити на відео в ТікТок. Він додає, що температура в цьому регіоні вдень склала теж +23 градуси.

У коментарях вже активно обговорюють цю тему, називаючи це початком так званого "оксамитового сезону". Відпочивальники купаються, засмагають на пляжі та насолоджуються сприятливою погодою початку осені.

Як коментують під відео

Нагадаємо, що оптимальною температурою води для купання вважають від +22 до +25 градусів. Тобто цей коридор коливань показників є найкращим для тривалого перебування у воді — ризик переохолодження мінімальний.

