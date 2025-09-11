Антикоррупционщики остановили выпуск военных курток ненадлежащего качества

Министерство обороны Украины не будет утверждать прием у поставщиков зимних курток, пока их не протестуют в армии и не получат заключения экспертиз.

Решение было принято после информирования со стороны Общественного антикоррупционного совета при МОУ , члены которого инициировали дополнительную проверку.

Предпосылкой ситуации стал дефицит сырья из Германии, из-за чего компания-поставщик закупила другой материал для отшивки курток. Согласно предоставленным сертификатам, часть параметров новой ткани выглядела лучше эталона (в частности, водонепроницаемость материала). Но дополнительные исследования и примерки показали важные отличия: новая ткань более жесткая, ощутимо шелестит во время носки, прогнозируемо имеет более низкую воздухопроницаемость и может трескаться на морозе.

Параллельно часть подрядчиков уже успела отшить из этой материи более 25 тысяч курток (всего планировалась партия 100 тысяч изделий стоимостью около 200 млн грн).

После обращения ГАР МО Центральное управление развития материального обеспечения направило поставщикам соответствующее письмо, сообщая: без необходимых испытаний утверждения не будет. В ведомстве подчеркивают: несмотря на задержку поставок, дефицита зимней одежды не ожидается, поскольку на складах есть определенный запас. Производство ткани старого образца уже восстановлено, поэтому остальная партия не будет вызывать вопросов. Отшитые же из новой ткани 25 тысяч курток смогут попасть на военные склады исключительно при условии прохождения полевого тестирования.

Глава ГАР МО Юрий Гудыменко:

"Мы системно отслеживаем оборонные закупки и настаиваем, чтобы некачественные или неподходящие изделия не попадали в армию". Заместительница Гудыменко, Татьяна Николаенко, дополняет его слова примером относительно материала для курток: несмотря на предоставленные производителем выводы двух лабораторий о соответствии техусловиям, визуально и на ощупь новая ткань существенно отличается от эталона – есть риск, что военным не будет комфортно воевать в подобной одежде.

"Лучше потратить неделю на проверку, чем заставлять военных воюющей страны полгода ежедневно носить вещи, не соответствующие условиям фронта", – заключает Юрий.

На фоне последних уголовных производств в сфере приемки (в частности, в отношении бывшего руководителя управления контроля качества, арестованного за прием несоответствующих очков) решение чиновников не брать ответственность за материал без реальной носки выглядит разумным.

Глава ГАР МО комментирует, что это не первое недоразумение между представителями поставщиков (украинского бизнеса) и представителями государства (Минобороны). Он считает, что экспертное мнение антикоррупционщиков в некоторых из этих кейсов может помочь сторонам прийти к консенсусу, чтобы добиться общей цели – поставки военным лучших вещей по самой низкой цене.

Представители Общественного антикоррупционного совета также отмечают, что собственные лабораторные мощности и адекватная система приема изделий значительно повысили бы эффективность Минобороны. И сэкономили бы ведомству в будущем время и деньги, поскольку позволили бы избежать ситуаций, подобных той, что сложилась с тканью.