Антикорупційники зупинили випуск військових курток неналежної якості

Міністерство оборони України не буде затверджувати прийом у постачальників зимових курток, поки їх не протестують у війську і не отримають висновків експертиз.

Рішення було ухвалене після інформування з боку Громадської антикорупційної ради при МОУ , члени якої ініціювали додаткову перевірку.

Передумовою ситуації став дефіцит сировини з Німеччини, через що компанія-постачальник закупила інший матеріал для відшиву курток. За наданими сертифікатами, частина параметрів нової тканини виглядала кращою за еталон (зокрема водовідпірність матеріалу). Але додаткові дослідження та примірки показали важливі відмінності: нова тканина жорсткіша, відчутно шелестить під час носки, прогнозовано має нижчу повітропроникність і може тріскатися на морозі.

Паралельно частина підрядників уже встигла відшити з цієї матерії понад 25 тисяч курток (усього планувалася партія 100 тисяч виробів вартістю близько 200 млн грн).

Після звернення ГАР МО Центральне управління розвитку матеріального забезпечення надіслало постачальникам відповідного листа, повідомляючи: без необхідних випробувань затвердження не буде. У відомстві наголошують: попри затримку поставок, дефіциту зимового одягу не очікується, оскільки на складах є певний запас. Виробництво тканини старого зразку наразі вже відновлено, тож решта партії не викликатиме питань. Відшиті ж з нової тканини 25 тисяч курток зможуть потрапити до військових складів виключно за умови проходження польового тестування.

Голова ГАР МО Юрій Гудименко:

"Ми системно відстежуємо оборонні закупівлі й наполягаємо, щоб неякісні або невідповідні вироби не потрапляли до війська". Заступниця Гудименка, Тетяна Ніколаєнко, доповнює його слова прикладом щодо матеріалу для курток: попри надані виробником висновки двох лабораторій про відповідність техумовам, візуально й на дотик нова тканина суттєво відрізняється від еталона – є ризик, що військовим не буде комфортно воювати в подібному одязі.

"Краще витратити тиждень на перевірку, ніж змушувати військових воюючої країни пів року щодня носити речі, які не відповідають умовам фронту", – підсумовує Юрій.

На тлі останніх кримінальних проваджень у сфері прийомки (зокрема щодо колишнього керівника управління контролю якості, заарештованого за прийом невідповідних окулярів) рішення чиновників не брати відповідальність за матеріал без реальної носки виглядає розумним.

Голова ГАР МО коментує, що це не перше непорозуміння між представниками постачальників (українського бізнесу) і представниками держави (Міноборони). Він вважає, що експертна думка антикорупційників у деяких із цих кейсів може допомогти сторонам дійти консенсусу, аби досягти спільної мети – постачання військовим найкращих речей за найнижчою ціною.

Представники громадської антикорупційної ради також наголошують, що власні лабораторні потужності та адекватна система прийому виробів значно підвищили б ефективність Міноборони. І зекономили б відомству в майбутньому час та гроші, оскільки дозволили б уникнути ситуацій, подібних до тої, що склалася із тканиною.