Только звучит как матюк: каким интересным словом на букву Ш можно назвать женщину

В бутейском говоре, откуда это понятие, существует более 2 тысяч слов

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько богатым и разнообразным мог бы быть украинский язык, если бы мы сохранили все его диалекты? Один из таких уникальных говоров — бутейский, в котором слово "шаблевка".

Данное слово описывает острую на язык женщину. Об этом говорится в материале "Ровно Медиа".

Именно такие языковые сокровища отражают колорит и темперамент людей, которые веками жили на конкретных территориях и формировали собственную языковую культуру.

Более 2 тысяч слов бутейского говора собрал Петр Макаренко, открыв для себя настоящее богатство родного языка. Словарь привел в порядок и отредактировал кандидат исторических наук, доцент Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки Николай Пивницкий. В предисловии он подчеркнул, что бутейский говор богат своим глубинным содержанием и неповторимыми образами, отражающими культуру и быт бутейцев.

"Беспокоится то, что диалекты постепенно исчезают. До настоящего времени человечество не придумало лучшего средства сохранения этого богатства — дара Господня — чем заключения словарей. Ведь с их помощью можно заглянуть в далекое прошлое, лучше понять настоящее и задуматься о будущем родного края и народа", — говорил языковед.

Как видим, даже такое слово, как "шаблевка", может рассказать целую историю о характере людей, их юморе, остром разуме и эмоциональности.

