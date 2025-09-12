Это насекомое можно перепутать с фасолью. Будьте осторожны, когда увидите его в Украине

Жительница Одессы встретила редкую самку богомола на кусте у Черного моря

Закавказский древесный богомол живет на Украине у берега Черного моря. Самка сидела на дереве, замаскировавшись под растение.

Об этом в Facebook-сообществе "Насекомые Украины" сообщила женщина, которая увидела насекомое. Она описала свою встречу с редким насекомым.

Прошло уже пару недель, как я встретила удивительную коричневую самочку закавказского древесного богомола по дороге в Аркадию, на склонах у моря. И сегодня после дождя решила пройти по тому же маршруту встретившийся с надеждой замечательную незнакомку. И вот чудо — на том же кусте я ее нашла! Сидит тихонько, замерла, видимо, охотилась или отдыхала. Самка, как мне показалось, немного потемнела, набрав цвет молочного шоколада. И брюшко такое большое, словно готовое взорваться малышами, — делится женщина.

Внешний вид самки

На фотографии видно, как самка закавказского древесного богомола сидит неподвижно среди веток, почти сливаясь с растительностью, напоминающей сухие акации плоды, или фасоли. Насекомое имеет характерный коричнево-бурый цвет тела, напоминающий кору дерева или сухие листья. Ее большие фасеточные глаза пристально всматриваются в объектив, а передние хватательные ноги сложены в молитвенной позе. Брюшко самки заметно увеличено, что свидетельствует о наличии яиц. Тело насекомого качается на ветру вместе с веткой, демонстрируя ее поразительную способность к мимикрии.

Богомол шатался на дереве. Фото — Наталья Нетылько

Как выглядит самка закавказского богомола. Фото — Наталья Нетылько

Богомол позирует на камеру. Фото — Наталья Нетылько

Вытаращил глаза и смотрел в объектив. Фото — Наталья Нетылько

Что известно о закавказском древесном богомоле

Закавказский древесный богомол (Hierodula transcaucasica) – это один из самых больших видов богомолов, обитающих на территории Украины. Самки этого вида могут достигать 7-8 сантиметров в длину, что делает их значительно больше самцов.

Этот вид богомолов является мастером маскировки. Их коричневый цвет и форма тела позволяют им практически сливаться с корой деревьев и сухой растительностью. Насекомые ведут преимущественно древесный образ жизни, охотясь на других насекомых, приближающихся к расстоянию удара их хватательных ног.

Самки закавказского богомола откладывают яйца в специальные пенистые капсулы – оотеки, которые прикрепляют к веткам или стволам деревьев. Одна оотека может содержать от 100 до 300 яиц. Эти капсулы обладают высокой прочностью и защищают будущее потомство от неблагоприятных погодных условий.

В Украине этот вид встречается преимущественно в южных регионах, особенно в прибрежных районах Черного и Азовского морей. Богомолы активны с весны до поздней осени, а зимуют в стадии яйца в оотеках.

Встреча с этим редким насекомым в природе считается большой удачей, ведь закавказские древесные богомолы ведут скрытый образ жизни и прекрасно маскируются среди растительности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заметили многоножку-мухолову.