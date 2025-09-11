Имеет много ног и ловит мух. Не пугайтесь, когда увидите это насекомое в Украине

Они ведут ночной образ жизни и предпочитают влажные места

Необычное насекомое-мухоловку заметили на территории Сумской области. Оно выглядит странно и пугает своим видом.

Соответствующее фото было распространено в Фейсбук-сообществе "Насекомые Украины". На снимке видно создание с вытянутым сегментированным телом темно-коричневого цвета и многочисленными тонкими ножками, которые расходятся от центра как лучи солнца.

Насекомое напоминает гибрид между многоножкой и пауком – его длинные конечности создают характерный веерообразный силуэт. Тело мухоловки имеет четкую сегментацию, а ножки выглядят очень деликатными и подвижными.

Мухоловка

Что известно о мухоловке

Это домашняя мухоловка обыкновенная (Scutigera coleoptrata) – представитель класса губоногих многоножек. Мухоловка имеет 15 пар длинных ножек, что позволяет развивать скорость до 40 сантиметров в секунду.

Эти создания являются полезными хищниками, которые охотятся на мух, комаров, пауков, тараканов и других мелких вредителей. Домашние мухоловки ведут ночной образ жизни и предпочитают влажные места — подвалы, ванные комнаты, чердаки.

Для человека они совершенно безвредны, хотя их неожиданный вид может пугать.

