Цю комаху можна переплутати з квасолею. Будьте обережні, коли побачите її в Україні

Жителька Одеси зустріла рідкісну самку богомола на кущі біля Чорного моря

Закавказький деревний богомол живе в Україні біля берега Чорного моря. Самка сиділа на дереві, замаскувавшись під рослину.

Про це у Facebook-спільноті "Комахи України" повідомила жінка, яка побачила комаху. Вона описала свою зустріч із рідкісною комахою.

Пройшло вже пару тижнів, як я зустріла дивовижну коричневу самичку закавказького деревного богомола по дорозі в Аркадію, на схилах біля моря. І сьогодні після дощу вирішила пройти тим самим маршрутом зустрівся з надією чудову незнайомку. І от диво — на тому самому кущі я її знайшла! Сидить тихенько, завмерла, мабуть полювала чи відпочивала. Самичка, як мені здалося, трохи потемнішала, набравши колір молочного шоколаду. І черевце таке велике, немов готове вибухнути малюками, — ділиться жінка.

Зовнішній вигляд самки

На фотографії видно, як самка закавказького деревного богомола сидить нерухомо серед гілок, майже зливаючись із рослинністю, яка нагадує сухі плоди акації, або квасолі. Комаха має характерний коричнево-бурий колір тіла, який нагадує кору дерева або сухе листя. Її великі фасеткові очі пильно вдивляються в об'єктив, а передні хапальні ноги складені в молитовній позі. Черевце самки помітно збільшене, що свідчить про наявність яєць. Тіло комахи гойдається на вітру разом із гілкою, демонструючи її вражаючу здатність до мімікрії.

Богомол хитався на дереві. Фото - Наталія Нетилько

Як виглядає самка закавказького богомола. Фото - Наталія Нетилько

Богомол позує на камеру. Фото - Наталія Нетилько

Вирячив очі і дивився в обʼєктив. Фото - Наталія Нетилько

Що відомо про закавказького деревного богомола

Закавказький деревний богомол (Hierodula transcaucasica) — це один із найбільших видів богомолів, що мешкають на території України. Самки цього виду можуть досягати 7-8 сантиметрів у довжину, що робить їх значно більшими за самців.

Цей вид богомолів є майстром маскування. Їхнє коричневе забарвлення та форма тіла дозволяють їм практично зливатися з корою дерев та сухою рослинністю. Комахи ведуть переважно деревний спосіб життя, полюючи на інших комах, які наближаються на відстань удару їхніх хапальних ніг.

Самки закавказького богомола відкладають яйця в спеціальні пінисті капсули — оотеки, які прикріплюють до гілок або стовбурів дерев. Одна оотека може містити від 100 до 300 яєць. Ці капсули мають високу міцність та захищають майбутнє потомство від несприятливих погодних умов.

В Україні цей вид зустрічається переважно в південних регіонах, особливо в прибережних районах Чорного та Азовського морів. Богомоли активні з весни до пізньої осені, а зимують у стадії яйця в оотеках.

Зустріч із цією рідкісною комахою в природі вважається великою удачею, адже закавказькі деревні богомоли ведуть скритний спосіб життя та чудово маскуються серед рослинності.

