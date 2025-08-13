Хищное насекомое заметили на побережье Одессы. Стоит ли его бояться (фото)

В этом году украинцы чаще обычного видят этих насекомых

Богомол этим летом встречается в разных регионах – недавно он был замечен в Виннице на Соборной площади. Теперь богомола встретили у моря в Одессе.

Фото насекомого, сидевшего на кусте расторопши пятнистой, опубликовали в Facebook-группе "Комахи України". Снимки сделаны 8 августа 2025 года. Богомол коричневого цвета дал себя сфотографировать с разных сторон.

Богомол нежился на солнышке

Насекомое было не против фотосессии

Вообще, постоянно вижу их: на цветах, репейниках, шалфее, в этом году многие богомольчики подрастали на глазах, удивительные насекомые, — пишет автор фото.

Богомол выглядит очень экзотично

У него гибкое брюшко

Богомолы способны менять цвет

Богомолы бывают разных цветов в зависимости от вида и среды, в которой они живут. Самые распространенные цвета – зеленый, коричневый. Реже встречаются серые богомолы, а некоторые тропические виды, в частности орхидейные богомолы, имитирующие цветы, бывают розовыми или белыми.

В Украине чаще всего можно встретить богомола обыкновенного (Mantis religiosa). В основном эти насекомые зеленого или коричневого цвета.

Интересно, что некоторые богомолы могут изменять свой цвет в зависимости от температуры, влажности и освещения. Впрочем, это происходит не так быстро, как у хамелеонов — обычно во время линьки.

Вредны ли и опасны богомолы

Богомол не только безопасное для человека, но и полезное насекомое. Он не кусает людей (могут лишь слегка ущипнуть, если их грубо хватать). Богомол может только испугать своей позой "угрозы" с приподнятыми передними лапами.

А вот для садоводства от богомола только польза. Это хищники, охотящиеся на мух, комаров, тлей, гусениц. Таким образом богомолы помогают поддерживать баланс в экосистеме сада.

Богомолы играют немаловажную роль как регуляторы численности насекомых. Они помогают контролировать популяции вредителей без использования химикатов.

Напомним, энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим объяснил "Телеграфу", откуда в Виннице взялся богомол. Ирис пятнистый представляет собой степной вид, который занесен в Красную книгу и активно охраняется.