"Гибрид комара и аиста". В Украине заметили редкую краснокнижную птицу (фото)

В Украине живет достаточно много краснокнижных птиц и животных. Так, недавно на Киевщине заметили необычную птицу.

Под постом пользователи уже шутили из-за его вида. Ведь речь идет о кулике-длинногоге, которого еще называют ходулочник.

По словам пользователей, эта птица достаточно сильно похожа на гибрид аиста и комара. Ведь он имеет такой же цвет оперения, как и аист, и довольно тонкий клюв и лапки, как у кровососущего насекомого.

Что известно о птице

Кулик-длинноногий чернокрылый (Himantopus himantopus) — это одна из самых ярких и характерных птиц, обитающих на побережьях и мелководьях Украины. Он имеет длинные, тонкие ноги и контрастный окрас.

Кулик считается достаточно большой птицей в своем виде, хотя для человека кажется достаточно мелким. Интересно, что верх головы и задняя часть шеи кулика имеют изменчивый окрас– от белого до черного. Он может изменяться во время брачного сезона. Взрослый самец имеет полностью белое оперение головы, шеи реже. Верхняя часть спины, плечевые перья и крылья черные, с зеленым металлическим блеском.

Клюв у куликов длинный, ровный, черный; ноги длинные, красные, в полете значительно выступают за хвостом. Длина тела — 35—40 см, размах крыльев — 67—83 см, масса — 150—190 г. Кулик издает громкий свист "гоить" или "троить".

Заметим, что кулик-долгоног (также известный как ходуличник) внесен в Красную книгу Украины. Его природоохранный статус уязвимый. Он включен в списки Боннской и Бернской конвенций, а также соглашения AEWA. В Украине численность кулика-длинногога оценивается примерно в 8,5–10 тысяч особей, самые большие популяции сосредоточены на Сиваше.

