Это село сохраняет многовековую историю, интересные археологические находки и памятники культуры, делающие село особым на карте Подолья.

Иногда название населенного пункта может вызвать улыбку или ассоциации, далекие от реальности. Именно так происходит с селом Брага в Хмельницкой области, которое украинцы в основном связывают с домашней "бражкой", хотя название совсем не имеет отношения к алкогольному напитку.

"Телеграф" рассказывает об этом селе. Брагу можно найти в Каменец-Подольском районе.

На противоположном берегу Днестра расположен город Хотин Черновицкой области. В селе проживает всего 175 человек, среди которых есть знатоки старинных методов варки алкоголя.

Археологические исследования свидетельствуют, что еще в древности на территории Браги существовали железоплавильные горны черняховской культуры. Первое письменное упоминание о селе датируется серединой XVI века, когда оно принадлежало семье Ластовецких. Позже село переходило в собственность разных польских магнатских родов, среди которых — Язловецкие, Сотрясения, Лянцкоронские, Скоповские, Иорданы и Комары.

Местный сельский клуб

В 1621 году на территории села была построена земляная крепость "Александровское укрепление" с четырьмя бастионами и равелином, которая служила оборонительным пунктом во время Хотинской войны. Через Днестр возводился специальный мост для переправы войск. В последующие столетия укрепление использовалось как военный лагерь для польских, украинских, турецких и русских войск. На картах XIX века укрепление обозначалось как "Жванецкое укрепление" или "Бастионный шанс".

Село испытало многочисленные исторические потрясения. Здесь функционировала почтовая станция по русско-польскому договору в XVIII веке, осуществлялась коллективизация и раскулачивание при советской оккупации, а во время Голодомора 1932-1933 и в 1946-1947 годах местные жители подверглись голодным годам. В результате строительства водохранилища на Днестре в 1980-х часть села была затоплена.

Панорама села Брага

На территории Браги сохранились исторические памятники: остатки земляной крепости, костел-часовня, мавзолей Жебровских, польское кладбище в возрасте около 300 лет и Николаевская церковь, построенная в 1801 году.

Мавзолей Зебровских (Жебровских)

Николаевская церковь

Старое польское кладбище Старое польское кладбище Старое польское кладбище

Из села открывается живописный вид на Хотинскую крепость на противоположном берегу реки.

Хотинская крепость как на ладони

Хотинская крепость как на ладони

Интересно, что в мире существует еще одно поселение под названием Брага — город и муниципалитет в Португалии, административный центр округа и старейшего архиепископства. В отличие от украинской Браги, португальский имеет более 175 тысяч жителей и значительную украинскую диаспору.

