Здесь нет бражки, зато есть крепость и интересная история: где в Украине найти село с хмельным названием (карта)
Это село сохраняет многовековую историю, интересные археологические находки и памятники культуры, делающие село особым на карте Подолья.
Иногда название населенного пункта может вызвать улыбку или ассоциации, далекие от реальности. Именно так происходит с селом Брага в Хмельницкой области, которое украинцы в основном связывают с домашней "бражкой", хотя название совсем не имеет отношения к алкогольному напитку.
"Телеграф" рассказывает об этом селе. Брагу можно найти в Каменец-Подольском районе.
На противоположном берегу Днестра расположен город Хотин Черновицкой области. В селе проживает всего 175 человек, среди которых есть знатоки старинных методов варки алкоголя.
Археологические исследования свидетельствуют, что еще в древности на территории Браги существовали железоплавильные горны черняховской культуры. Первое письменное упоминание о селе датируется серединой XVI века, когда оно принадлежало семье Ластовецких. Позже село переходило в собственность разных польских магнатских родов, среди которых — Язловецкие, Сотрясения, Лянцкоронские, Скоповские, Иорданы и Комары.
В 1621 году на территории села была построена земляная крепость "Александровское укрепление" с четырьмя бастионами и равелином, которая служила оборонительным пунктом во время Хотинской войны. Через Днестр возводился специальный мост для переправы войск. В последующие столетия укрепление использовалось как военный лагерь для польских, украинских, турецких и русских войск. На картах XIX века укрепление обозначалось как "Жванецкое укрепление" или "Бастионный шанс".
Село испытало многочисленные исторические потрясения. Здесь функционировала почтовая станция по русско-польскому договору в XVIII веке, осуществлялась коллективизация и раскулачивание при советской оккупации, а во время Голодомора 1932-1933 и в 1946-1947 годах местные жители подверглись голодным годам. В результате строительства водохранилища на Днестре в 1980-х часть села была затоплена.
На территории Браги сохранились исторические памятники: остатки земляной крепости, костел-часовня, мавзолей Жебровских, польское кладбище в возрасте около 300 лет и Николаевская церковь, построенная в 1801 году.
Из села открывается живописный вид на Хотинскую крепость на противоположном берегу реки.
Интересно, что в мире существует еще одно поселение под названием Брага — город и муниципалитет в Португалии, административный центр округа и старейшего архиепископства. В отличие от украинской Браги, португальский имеет более 175 тысяч жителей и значительную украинскую диаспору.
