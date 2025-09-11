В Украине есть село с названием всех наших проблем: как оно звучит

На карте Украины есть село, которое могли назвать в честь наших повседневных проблем

В Шепетовском районе Хмельницкой области расположено село со странным названием, звучащим как диагноз для всех, кто хоть раз сталкивался с бюрократией или любит делать из простого что-то сложное.

Населенный пункт называется Замороченье — и это настоящее название на карте Украины. Это маленькая деревня, в которой проживало только 190 человек (на 2007 год)

Хмельницкая область давно известна своими необычными топонимами, но Замороченье может опередить всех конкурентов по оригинальности. Название села настолько метко передает дух повседневной жизни рядового украинца, что кажется вымышленным. Однако это не так.

Село Замороченье входит в состав Михайлюкского сельского общества. Населённый пункт расположен на правом берегу реки Лизновка, недалеко от села Городнявка.

Часовня в селе Замороченье — фото из группы "Ск Замороченье"

Через Замороченье проходит автомобильная дорога, а на южной окраине села проходит железнодорожный путь Шепетовка-Звягель. Расстояние до районного центра составляет 22 км.

Одно из первых письменных упоминаний о селе датируется 1906 годом, когда оно входило в состав Хролинской волости Изяславского уезда Волынской губернии. Тогда в населенном пункте было 82 двора и 701 житель.

Въезд в деревню

Происхождение необычного названия неизвестно. Возможно, местные жители долго "морочились" с выбором имени для своей деревни или выбрали такое название совсем по другой причине.

Въезд в село Замороченье, дорожный знак

Автобусная остановка в селе

