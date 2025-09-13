"Закодирую себя и деда": украинцы разрывают TikTok смешными каламбурами о профессиях (видео)

Пользователи соцсетей активно подхватили тренд, создавая собственные версии шуток

Современная креативная молодежь способна превратить даже привычные будничные темы в настоящее искусство юмора. Сейчас в TikTok набирает популярность новый тренд, в котором украинцы шутят о профессиях, создавая забавные каламбуры на основе дипломов и специальностей.

"Телеграф" собрал подборку самых смешных примеров.

Первый видеоролик касается медиков. На нем молодой пользователь отвечает на вопрос "Ну и кем ты собираешься встать с дипломом медика?", демонстрируя слайд с надписью "Медиком, ид**ты". После этого на кадре появляется мед – это заставляет зрителя смеяться.

Второй ролик посвящен психологам. Автор шутливо отвечает на вопрос о будущей профессии: "Психологом? — Психованной". Здесь юмор аналогично заключается в игре слов, что мгновенно становится понятным для зрителя.

Особого внимания заслуживает трее видео, посвященное программистам. Молодой человек на типичный вопрос отвечает не менее креативно и смешно: "Закодирую себя и деда". Каламбур в этом случае состоит в том, что слово "закодирую" использовано в буквальном смысле программирования и в шутливом контексте относительно "кодирования" от зависимостей.

Еще один видеоролик посвящен маркетологам. На вопрос о том, кем они станут после обучения, автор отвечает: "Жертвой маркетинга".

Благодаря таким видео, украинские пользователи соцсетей активно подхватили тренд, создавая собственные версии шуток и каламбуров о профессиях.

