Играла в российских сериалах и прекратила вести соцсети: куда исчезла звезда сериала "Пес" Ольга Олексий

В 2023 году Олексий сыграла в фильме "Відлуння"

Известная украинская актриса Ольга Олексий, которая играла в телесериалах "На линии жизни", "Пес", "Я тебя найду", сегодня празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно об актрисе, в каких фильмах играла, а также где она сейчас.

Что известно об Ольге Олексий

Будущая актриса родилась в 1980 году в Киеве. Она училась в музыкальной школе и занималась танцами. В детстве Ольга не мечтала стать актрисой, потому что боялась выступать перед людьми. Однако она решила испытать судьбу, и после школы с первой попытки поступила в Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого.

После окончания университета Олексий начала работать в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. Там играла в спектаклях "Маленькая принцесса", "Невероятный балл", "Маскарад", "Как важно быть серьезным".

Ольга Олексий в спектакле «Как важно быть серьезным», фото "Штуки-дрюки"

В 2007 году Ольга начала играть в кино, дебютировав в роли Лизы в фильме "Тормозный путь". После этого актриса сыграла в полнометражной ленте "Тринадцать месяцев", детективе "День зависимости", фильме "Хлебный день".

Ольга Олексий в фильме "Хлебный день", фото "Кинориум"

Олексий прославилась благодаря участию в телесериалах "1941", "1942", "1943". Это военная драма, в которой героиня Ольги – Елена – оказывается в любовном треугольнике. Она любит своего мужа, а он — односельчанку.

Ольга Олексий в фильме "1941", фото "Штуки-дрюки"

После этого карьера актрисы начала двигаться вверх. Она появлялась в кинороботах "Простая жизнь", "Вера, Надежда, Любовь", "Личное дело". В минисериале "Приговор идеальной пары" Ольга получила главную роль — мамы тяжелобольного мальчика.

В 2015 году Олексий снялась в комедийно-детективном сериале "Пес". В нем она превратилась в эксперта-криминалиста. Эта роль закрепила популярность Олексий в Украине. Сериал был настолько популярен, что создатели сняли 8 сезонов.

Ольга Олексий в сериале "Пес", фото "Кинориум"

Также актриса появлялась в сериалах "Судьба обмену не подлежит", "Я тебя найду", "Одна ложь на двоих", "Все не случайно".

Где сейчас и чем занимается Ольга Олексий

В 2022 году Ольга опубликовала пост в инстаграме, в котором обратилась к россиянам. Она написала, что в Украине идет война, начатая Россией. Также актриса отметила, что с 2014 года прекратила вести соцсети из-за оккупации Крыма и начала агрессии России на Донбассе.

Олексий высказалась о войне

В 2023 году Олексий снялась в военно-исторической драме "Відлуння". В ленте идет речь о массовых расстрелах евреев во время Второй мировой войны.

Трейлер к фильму "Відлуння"

Также после начала полномасштабной войны Олексий помогает коллеге Михаилу Жонину в волонтерстве. В частности, участвует в организации стихийных благотворительных ярмарок. В последние годы Ольга не играет в кино. Известно, что она замужем, но своего избранника актриса не раскрывает.

