Грала у російських серіалах і припинила вести соцмережі: куди зникла зірка серіалу "Пес" Ольга Олексій

Відома українська акторка Ольга Олексій, яка грала у телесеріалах "На лінії життя", "Пес", "Я тебе знайду", сьогодні святкує день народження. Їй виповнюється 40 років. Також ми розповідали, де зараз зірка фільму "Ніч святого Валентина" Олена Турбал.

Що відомо про Ольгу Олексій

Майбутня актриса народилась у 1980 році у Києві. Вона навчалась у музичній школі та займалась танцями. У дитинстві Ольга не мріяла стати акторкою, оскільки боялась виступати перед людьми. Однак вона вирішила випробувати долю, і після школи з першої спроби вступила до Київського театрального університету імені Карпенка-Карого.

Після закінчення університету Олексій почала працювати у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Там грала у виставах "Маленька принцеса", "Неймовірний бал", "Маскарад", "Як важливо бути серйозним".

Ольга Олексій у виставі «Як важливо бути серйозним», фото "Штуки-дрюки"

У 2007 році Ольга почала грати у кіно, дебютувавши у ролі Лізи у фільмі "Гальмівний шлях". Після цього актриса зіграла у повнометражній стрічці "Тринадцять місяців", детективі "День залежності", фільмі "Хлібний день".

Ольга Олексій у фільмі "Хлібний день", фото "Кіноріум"

Олексій прославилась завдяки участі у телесеріалах "1941", "1942", "1943". Це воєнна драма, в якій героїня Ольги — Олена — опиняється у любовному трикутнику. Вона кохає свого чоловіка, а він — односельчанку.

Ольга Олексій у фільмі "1941", фото "Штуки-дрюки"

Після цього кар'єра актриси почала рухатися вгору. Вона з'являлась у кінороботах "Просте життя", "Віра, Надія, Любов", "Особиста справа". У мінісеріалі "Вирок ідеальної пари" Ольга отримала головну роль — мами важкохворого хлопчика.

У 2015 році Олексій знялась в комедійно-детективному серіалі "Пес". У ньому вона перевтілилась в експерта-криміналіста. Ця роль закріпила популярність Олексій в Україні. Серіал був настільки популярним, що творці зняли 8 сезонів.

Ольга Олексій у серіалі "Пес", фото "Кіноріум"

Також актриса з'являлась у серіалах "Доля обміну не підлягає", "Я тебе знайду", "Одна брехня на двох", "Все не випадково".

Де зараз і чим займається Ольга Олексій

У 2022 році Ольга опублікувала пост в інстаграмі, в якому звернулась до росіян. Вона написала, що в Україні відбувається війна, розпочата Росією. Також актриса зазначила, що з 2014 року припинила вести соцмережі через окупацію Криму та початок агресії Росії на Донбасі.

Олексий висловилась про війну

У 2023 році Олексій знялась у військово-історичній драмі "Відлуння". У стрічці йдеться про масові розстріли євреїв під час Другої світової війни.

Трейлер фільму "Відлуння"

Також після початку повномасштабної війни Олексій допомагає колезі Михайлу Жоніну у волонтерстві. Зокрема, бере участь в організації стихійних благодійних ярмарків. Протягом останніх років Ольга не грає у кіно. Відомо, що вона заміжня, але свого обранця актриса не розкриває.

