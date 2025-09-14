Прекратила играть в кино: где сейчас украинка и звезда "Операции "Ы" и других приключений Шурика" Ковалец

Ковалец сейчас играет в российском театре

Людмила Ковалец — известная советская актриса, которая запомнилась ролью Иры в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Сейчас она не играет в кино, но все еще появляется в театральных спектаклях. Также мы рассказывали, как сложилась жизнь звезды фильма "Улыбнись соседу" Ады Шереметьевой.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность актрисы, где играла, а также чем занимается сейчас.

Что известно о Людмиле Ковалец

Будущая актриса родилась в 1944 году в Кривом Роге. Отец Людмилы погиб на войне, поэтому ее воспитывала только мать. Ковалец начала пробовать себя в актерстве еще в юности. После окончания школы она пыталась поступить в театральный вуз в Москве, но не удалось.

Так Людмила вернулась в Кривой Рог, где работала реквизитором в местном театре. Она знала наизусть много ролей. Так однажды, когда одна из актрис заболела, Людмила предложила себя как замену. После этого Ковалец начала играть в основном составе театра.

Людмила Ковалец в молодости, фото из сети

Впоследствии Людмиле удалось поступить в театральный вуз в Москве, который она окончила в 1966 году. Судьбоносной для Ковалец стала лента "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В картине актриса сыграла эпизодическую роль Иры – подруги главной героини Лиды. Она успешно себя зарекомендовала и начала получать предложения съемок в кино.

Людмила Ковалец в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", фото из сети

Однако тогда у Людмилы родился сын, и они с мужем переехали в Тулу, откуда он был родом. Там Ковалец присоединилась к труппе драматического театра. Вскоре семья переехала в Ставрополь, где она начала работать в театре в 1972 году. Постановки, где играла актриса, — "Последняя женщина сеньора Хуана", "Мы идем смотреть Чапаева", "Женщины без границ", "Баба Шанель", "Горе от ума".

Людмила Ковалец в театре, фото из Ставропольского театра

Где сейчас и чем занимается Людмила Ковалец

Обычно актриса отказывалась от ролей в кино, поэтому ее перестали приглашать на съемки. Однако в течение 2019-2022 годов она появлялась в таких телевизионных сериалах, как "Алексей Лютый", "На страже пляжа", "Право на свободу", "Ищейка-4".

Людмила Ковалец в сериале "Ищейка-4", фото из сети

Сейчас Ковалец продолжает играть в Ставропольском драматическом театре, в частности в спектаклях "Гроза", "Вышел ангел из тумана", "Годы странствий". Она также занимается рукоделием и читает классическую литературу. Относительно войны России против Украины, Ковалец молчит. Сейчас ей 81 год.

Людмила Ковалец на сцене, фото из Ставропольского театра

Людмила Ковалец сейчас, фото из сети

