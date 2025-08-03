Родилась в Донецке, но стала популярной в России: куда исчезла актриса Соболевская

Актриса не упоминает о родине

Яна Соболевская — украинская актриса, которая снималась в сериалах "Танго любви" "Возвращение Мухтара", "Мажор". Она успешно строила карьеру в Украине, но в 2014 году выехала в Россию, сделав выбор в пользу страны-агрессора. Сейчас Соболевская исчезла из всех радаров и не играет в кино. Также мы рассказывали, где сейчас Анна Кузина, которая играла в сериале "Универ".

"Телеграф" расскажет больше о карьерах актрисы, где снималась и куда исчезла.

Что известно о Яне Соболевской

Будущая актриса родилась в 1980 году в Донецке. Ее с детства интересовало творчество, поэтому впоследствии Яна начала учиться в Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева, где изучала вокал.

В 2005 году Соболевская окончила Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого. С этого времени Яна стала актрисой столичного театра "Свободная сцена". Там она исполняла роль Тины в спектакле "Женщина из прошлого", Марии — в "Недоразумении", Ученицы — в "Сегодня играем Урок", Ани — в "Вишневом саду".

Соболевская в молодости, фото из сети

Параллельно Яна играла в кино. Она дебютировала в ленте "Косвенные доказательства", что дало юной актрисе платформу для дальнейшего развития карьеры. В 2006 году Соболевская сыграла сотрудницу в офисе в мелодраме "Танго любви".

В 2008 году актриса получила первую главную роль в фильме "Любовь на асфальте". Там ее героиня попала в аварию, после чего получила инвалидность. Далее Яна играла актрису в ленте "Трава под снегом", стюардессу — в мелодраме "Улыбнись, когда плачут звезды", Анжелу — в "Ящике Пандоры".

Соболевская активно играла в кино, фото из сети

В 2011 году Соболевская начала играть в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Там она исполняла роль Анжелины в постановке "Дон Жуан, или Уроки обольщения" и Марии — в спектакле "Войцек. Карнавал плоти".

В 2012 году Соболевская получила главную роль в детективе "Под прицелом любви". Там она превратилась в социальную работницу, у которой умирает сестра. Также она играла в киноработах "Невеста моего друга", "Двойная жизнь", "Это я".

Соболевская в детективе "Под прицелом любви", скриншот "Штуки-дрюки"

В 2014 году Соболевская уехала в Россию, когда эта страна уже оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию в Донбассе. Там она устроилась в Театр имени Вахтангова, где играла в спектаклях "В Париже", "Неизвестная", "Улыбнись нам, Господи", "Мисс Джули".

В том же году Соболевская сыграла маму главного героя, бывшего младшего лейтенанта полиции Игоря Соколовского в сериале "Мажор". В то же время Яна продолжала появляться в русскоязычных сериалах украинского производства "Беженка", "На линии жизни", "Не зарекайся".

Где сейчас и чем занимается Яна Соболевская

В 2017 году Яна появилась в мелодраме "Благие намерения", где сыграла дочь главного героя, влиятельного человека в провинции Фирсова-старшего. В 2019 году Соболевская вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова, где сыграла главную роль в спектакле "Пер Гюнт".

Соболевская работает в театре, фото из сети

Также известно, что актриса вышла замуж за коллегу Владимира Симонова. Мужчина на 23 года старше Соболевской. Он уже был трижды женат и имеет троих детей. Брак с Яной стал четвертым, а потом у них родилась дочь.

Соболевская и Симонов, коллаж из сети

Сейчас Соболевская не играет в кино, но продолжает работу в Театре имени Вахтангова. Она не имеет аккаунта в инстаграме, поэтому выбирает непубличную жизнь. Актриса молчит о войне на родине и не осуждает кремлевский режим.

Соболевская в театре, фото Театра имени Вахтангова

Соболевская играет в России, фото Театра имени Вахтангова

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас актриса Мирай Акай, родом из Лисичанска. Она стала звездой турецкого кино, но молчит о войне.