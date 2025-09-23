Эту породу не выбрал бы и кинолог: какие собаки не подходят для семей (фото)

Спаниеля лучше не заводить шумным семьям из-за их высокой энергичности

Кинологи говорят, что при выборе породы собак нужно смотреть не только на их размеры и вид, но и знать особенности характера и поведения. Очень энергичными будут ягд терьер, бигль, а также спаниель.

Известный собачий бихевиорист Уилл Атертон, имеющий более 900 тысяч подписчиков в TikTok, в одном из своих видео ответил на вопросы подписчика о спаниелях, объяснив, почему их энергию трудно совместить с семейной жизнью.

Атертон подчеркнул, что он сам увлекается спаниелями, но для дома с большим количеством людей и шумом их активность может быть проблемой.

В комментариях многие согласились с этим, хотя некоторые говорят, что спаниели могут быть отличными домашними животными при условии правильного воспитания.

Эксперты также добавляют, что порода была выведена для охоты и апортировки, поэтому инстинкты остаются даже в домашних условиях. Без тренировок это может вызвать проблемы, такие как плохая память, чувство собственности и разочарование.

