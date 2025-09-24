Недостроенная психбольница в Киеве ожила путем страйкбола: где горожане "щекочут" нервы (фото)

В Киеве на Дорогожичах стоит недостроенное четырехэтажное здание, которое используется для пейнтбола и страйкбола

В Киеве на Дорогожичах стоит недостроенное здание Института социальной и судебной психиатрии и наркологии. Четырехэтажный корпус так и не достроили, но там иногда играют в пейнтбол и страйкбол.

Строительство корпуса Института социальной и судебной психиатрии и наркологии, которые на Дорогожичах в столице Украины не завершили из-за ряда трагических случаев во время строительства. Об этом написали в "Find-way".

Недострой расположен в парковой зоне Кирилловской рощи, и с крыши открываются удивительные панорамы Киева. Однако состояние здания опасное: фасад постепенно разрушается, а внутри можно наткнуться на неустойчивые конструкции. Когда-то на входе было КПП, как пишут в ресурсе, но теперь кабинка заброшена — в ней проросли деревья, а охраны там уже давно нет.

Поэтому если хочется поиграть в пейнтбол и страйкбол, можно посетить территорию психбольницы. В Google.Maps нужно написать в поиск "Пейнтбол & Страйкбол CQB".

